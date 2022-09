Tiafoe llora y alucina con Carlos Alcaraz: “Es una locura de jugador. Va a ser muy difícil...”

Carlos Alcaraz ya está en la final del Us Open y ha enamorado a todo Estados Unidos por su juventud, su desparpajo y su manera de afrontar los partidos. En otra maratón ganó a Tiafoe por 6-7 (7/9), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3 y ahora luchará con Casper Rudd por ser el campeón del torneo y por el número uno del ránking ATP. “Voy a afrontar ese momento de la mejor manera posible, siendo el mismo jugador y el mismo chico de siempre. Voy a intentar tomármelo, que sé que no es fácil, como un partido más, y a intentar desplegar mi mejor versión”, decía el español tras ganar su partido.

Tiafoe estaba rendidoy y derrotado, pero muy caballeroso: “Va a ser muy difícil enfrentarse a Carlos Alcaraz. Es uno de los mejores del mundo. Es muy joven y le pega a la bola muy fuerte. Jamás me he enfrentado a un tipo que se mueva tan bien como él, sinceramente. Le he visto llegar a muchas bolas, pero he firmado algunas voleas cortadas y llega a todas”, contaba acerca de cómo había sido el choque. Estaba orgulloso de haber plantado cara a un jugador como Alcaraz: “Su capacidad para alargar los puntos, increíble. Es una locura de jugador, va a suponer un problema durante mucho tiempo. Aún así, hoy tuve mis oportunidades, lo que me demuestra dónde estoy”, continuaba. Pero seguía asombrado por el nivel del tenista español: “Para alguien tan joven, el ser capaz de mantenerse así de centrado en momentos importantes, me quito el sombrero con eso y tengo mucho respecto hacia él”.

Tiafoe se iba dolido, pero también orgulloso por haber hecho un gran partido y un gran torneo en el que dejó a Nadal en el camino: “Aún no he podido asimilarlo del todo, pero han sido las dos semanas más locas de mi vida”, contaba en la conferencia de Prensa posterior a la semifinal. “He vivido cosas que sueñas que puedes hacer. Me quedé corto al final, pero llegar a la cuarta ronda tres años seguidos ya es en sí mismo un gran éxito. Ganar a Rafa, siendo el único jugador capaz de hacerlo este año en Grand Slams- Le he ganado en Grand Slam, no es fácil: mi primera victoria contra él en Nueva York, delante de todos... era una locura”, recordaba.

La derrota contra Alcaraz no le va a hacer olvidar esa victoria. Fue la que le hizo creer que podía ganar el torneo: “Sinceramente, yo pensaba que podía ganar el US Open. Ése fue el objetivo. Todos al lado mía, ese era el objetivo. Mi novia, mi equipo, afrontamos cada día para ganar el US Open. Y la grada me llevó en volandas, sé que querían verme ganar”, contaba. Y ha aprendido una importante lección: “Después de llegar tan lejos, ya entiendo lo importantes que es descansar durante dos semanas de Grand Slam. No he ido fuera a cenar ni una sola vez, porque tenía que descansar”, decía un tenista que también ha dejado su huella en un US Open apasionante.