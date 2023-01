“Rafa Nadal puede ser presidente si quiere”

Rafa Nadal ya no está en el Open de Australia y van a tener que pasar casi ocho semanas para que vuelva a las pistas de tenis. Cada vez le cuesta más todo, se le hace más pesado recuperarse, Sigue empeñado en jugar, sin embargo y todavía puede ganar si se lo propone. Da la impresión de que Nadal puede conseguir todo aquello que se proponga. “¿Jugará hasta los 40 años? No creo, la derrota en el Open de Australia ya es un primer paso hacia su retirada. Una lesión así es bastante dura, y a esta edad, se hace aún más complicado volver a estar en forma. Espero y rezo porque pueda recuperarse pronto y porque le veamos fresco y al 100% en París, al menos, pero creo que sus días están contados”, ha asegurado Boris Becker en Eurosport Alemania. Piensa lo que piensan todos de Rafa y espera que cuando llegue su terreno preferido y esté algo más sano, se vuelva a ver al campeón imperial que supera casi todas las adversidades “La gira de tierra batida será su prioridad. Si está sano, seguirá siendo mi favorito de cara a Roland Garros, pero incluso Rafael Nadal se hace mayor en algún momento”, ha asegurado el ex tenista alemán, que ya ha salido de la cárcel.

Rafa Nadal está en boca de todos, pese a que el Open de Australia continúa sin su presencia. Djokovic busca su título 22 de Grand Slam y así empatar con el tenista español. Es el gran reto y lo que da emoción al torneo que se está disputando estas semanas. Pero que el serbio alcance a Nadal no quita mérito a lo que ha hecho el español durante su carrera. “No es una leyenda del tenis. Es una leyenda del deporte, es uno de los deportistas más importantes de los últimos 25 años”, continuaba Boris Becker.

Nadal, presidente de España

El ex tenista va más allá y considera que la importancia de Rafa Nadal en España trasciende y mucho el ámbito deportivo: “No solo es una leyenda del tenis, es una leyenda del deporte. Es uno de los deportistas más importantes de los últimos 25 años. Ha cambiado el tenis y lo ha hecho aún más popular en su país, en España. Si quiere, podría convertirse en el presidente del país. Está claro que habría un gran vacío si Rafa Nadal no vuelve a jugar, pero creo que en algún momento volvería a coger una raqueta”.

Que Rafa Nadal sea presidente de España es uno de los temas recurrentes en las redes sociales cuando consigue algún título heroico. Rafa Nadal representa como pocos el sacrificio y la humildad, además del trabajo para intentar llegar al éxito. Por eso, si un día, y pasará, deja el tenis, su hueco, como lamenta Boris Becker, será muy difícil de llenar.