Alcaraz - Davidovich hoy: horario y dónde ver on line TV la semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich disputarán la primera semifinal del Masters 1.000 de Montecarlo. Para ambos será la tercera semifinal del curso. El murciano ganó la de Róterdam, donde se proclamó campeón, y cayó en la de Indian Wells. El malagueño ganó en Acapulco y en Delray Beach, aunque luego no pudo levantar ninguno de los dos títulos.

La semifinal será el segundo duelo directo entre ambos. Antes se enfrentaron en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Conde de Godó en 2023 y la victoria fue para Carlitos por 7-6 y 6-4.

La forma en que ambos alcanzaron la penúltima ronda con sus partidos de cuartos de final no pudo ser más diferente. Alcaraz necesitó tres sets y casi dos horas y media en pista para deshacerse del francés Fils. "No ofrecí mi mejor tenis, pero jugué bien. En algunos momentos cometió errores en el primer o segundo golpe del intercambio. Me mantuve siempre, eso fue lo mejor que hice. Fue uno de los partidos más difíciles de la temporada", subrayó. "Es genial encontrar un buen nivel cuando lo necesites. Hubiera querido jugar así el partido completo pero a veces me enfrento a un rival que juega mejor y hay que aceptarlo, correr y seguir. En el segundo set jugué muy bien. Tuvimos oportunidades hasta el final los dos y eso quiere decir que estábamos bien los dos", insistió Alcaraz que se encuentra en plena fase de rodaje para adaptarse a la arcilla roja.

"Ya he vivido muchas situaciones a lo largo de mi carrera. He aprendido a jugar finales del Masters 1.000 y ''Grand Slam''. He perdido partidos muy duros y he aprendido como saber lidiar con eso para aprender y tener ventaja sobre otros que no han tenido esas sensaciones. Sigo creciendo como jugador y como persona y vivo nuevas experiencias. Como esta semifinal en Montecarlo. Cada partido es nuevo y ofrece oportunidades para aprender", dijo el número tres del mundo que se convertiría en el dos en caso de ganar el título en el Principado.

Carlitos habló de su relación con Davidovich. "Es un amigo para mí. Nos conocemos desde hace tiempo y me ha invitado a su boda. Jugaba con mi hermano mayor y le conozco muy bien. Hemos entrenado juntos y hemos jugado un par de veces. Nunca es fácil jugar ante un amigo, pero esto es tenis y cuando sales a la pista no hay amigos". "Sé que le encanta jugar aquí y que es su segunda vez en semifinales y que juega a un gran nivel", apuntó Alcaraz.

Davidovich arrasó en cuartos al australiano Popyrin. Lo liquidó en dos sets en apenas 70 minutos y persigue la que sería su segunda final en Montecarlo. En la primera, en 2022. cayó ante Tsitsipas por 6-3 y 7-6. El partido se disputará a partir de las 13:30 y se podrá ver en televisión a través de Movistar +. En www.larazon.es se podrá seguir en directo con las mejores jugadas y con todo lujo de detalles desde dos horas antes de que comience la que será la primera semifinal del torneo.

La segunda medirá a Alex de Miñaur con Lorenzo Musetti después de que los dos españoles disputen su partido. El italiano alcanzó por primera vez una semifinal de un Masters 1.000 al remontar al vigente campeón, el griego Stefanos Tsitsipas, por 1-6, 6-3 y 6-4. El transalpino, bronce olímpico en París 2024, se medirá por un puesto en la final al australiano Alex de Miñaur que ganó por 6-0 y 6-0 a Grigor Dimitrov.

Por primera vez en su carrera Musetti, que tardó dos horas y 23 minutos en sellar su triunfo, ganó a Tsitsipas con el que había perdido los cinco partidos que previamente había jugado. Al heleno se le acabó el idilio con Montecarlo donde había ganado tres títulos en las cuatro últimas ediciones. Afrontaba Tsitsipas su quinto cuarto de final seguido en el Country Club. El jugador que posee la mayor cantidad de victorias en Masters 1000 en esta década, se quedó en puertas de su novena semifinal en un evento de esta categoría sobre tierra batida.

Musetti aspira al título más importante de su carrera después de los de Nápoles, en pista dura, y Hamburgo en el 2022, en arcilla. Rozó más éxitos en Chengdu, Umag y Queens en el 2024, pero perdió en la final