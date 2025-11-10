Alcaraz - Fritz, mañana: horario y dónde ver online

El español Carlos Alcaraz, que persigue coronar su temporada como número 1 del año, se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz este martes, en el primer turno de las Finales ATP de Turín.

Será el quinto enfrentamiento entre ambos en lo que va de curso y el séptimo en general, con un cara a cara que favorece al murciano por 5-1. En el segundo turno, no antes de las 20.30, se enfrentarán el italiano Lorenzo Musetti y el australiano Álex de Miñaur, derrotados por Fritz y Alcaraz, respectivamente. Será la primera jornada del torneo en la que se jueguen partidos del mismo grupo, hasta ahora mezclados.

Una victoria de Alcaraz dejaría prácticamente cerrado su acceso a las semifinales del torneo. En la última jornada, el murciano se medirá a Musetti. En caso de victoria ante Fritz y Musetti, Alcaraz certificaría matemáticamente terminar el año como número 1. En caso de una derrota en fase de grupos, tendría que acceder a semifinales y ganarlas para mantener la distancia con el italiano Jannik Sinner, que pelea por el mismo objetivo.

Tras su primera victoria, Alcaraz jugará a partir de las 14:00 horas (13:00 GMT) buscando la entrada automática en 'semis'. El encuentro se podrá ver tanto online como en TV a través de Movistar Plus +, que retransmite el torneo entero. Los encuentros del tenista español se darán por el dial 7 o a través de Vamos!,