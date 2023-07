Alcaraz - Jarry, horario y dónde ver hoy en televisión la tercera ronda de Wimbledon

La lluvia alteró los primeros días de Wimbledon (y a ver que pasa este fin de semana) y el camino de Carlos Alcaraz está siendo un poco extraño. Debutó el martes contra Chardy y tuvo que esperar más de 70 horas para disputar la segunda ronda ante Müller, en la que la actuación fue algo más discretica, más irregular que en el estreno. "Esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos. Nunca vas a jugar bien todos los partidos. En el 75 u 80 por ciento de los partidos del año no los vas a jugar como tú quieres. Hablando por mí, yo quiero estar en el lado de los muy, muy buenos", analizó Carlos. "Los días que no te encuentras bien, esos partidos cuentan el doble. Hay que sacarlos de alguna forma, o con actitud o con físico, para tener otra oportunidad de cambiar esas sensaciones. Este partido vale doble", añadió.

Horario y dónde ver la tercera ronda

Si entre el primer encuentro y el segundo pasaron más de 70 horas, entre el segundo y el tercero van a transcurrir menos de 24 horas, de un día, pues juega hoy mismo, sábado 8 de julio. Su rival es el chileno Nicolás Jarry y el duelo se disputa en la pista central a las 14:30 horas. En España puede verse en directo por televisión a través de Movistar, y también seguir el minuto a minuto en la web de LA RAZÓN.

Alcaraz y Jarry ya se han encontrado una vez este curso, en la tierra de Rio de Janeiro, el que fue segundo torneo del murciano en 2023, una vez superada su lesión muscular en la pierna. Venció Carlos esa semifinal por 6-7 [2/7], 7-5 y 6-0. Esta vez las condiciones son diferentes, ya que la hierba favorecerá el gran saque que tiene el jugador suramericano (14 servicios directos el primer día, 30 el segundo). "No compararía con el partido de Río, porque son partidos y superficies diferentes. No nos conocíamos. Voy con una página en blanco, a dar lo mejor que pueda. Lo principal es seguir sumando, sea un buen resultado o un mal resultado", dijo Jarry. "Alcaraz es un tremendo jugador. Ya ganó Queen's, es número uno... Estoy feliz de tener esta oportunidad de competir contra él, de darlo todo. Ya nos conocemos un poco y va a ser un partido interesante. Espero tener una muy buena energía para lograr la mayor cantidad de oportunidades posibles. Sé que puedo hacerle daño y que es humano, así que voy a salir a por el partido", continuó.

Davidovich también busca los octavos

Alcaraz no será el único español en saltar a las pistas del All England Club hoy sábado. También lo hará Alejandro Davidovich en un duelo interesantísimo con el danés Holger Rune. En su caso es el segundo turno de la pista 3. La actividad empieza a las 12:00 con el Haddad Maia-Cirstea y después, Davidovich-Rune (sobre las 13:30-14:00 si no se alarga mucho el duelo anterior). El ganador de este encuentro se enfrentaría en octavos con el vencedor del Tiafoe-Dimitrov (juegan en el tercer turno de la pista 2) y el ganador del partido de Alcaraz, con Zverev o Berrettini (tercer turno de la pista 1).