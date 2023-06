Alcaraz - De Miñaur: horario y dónde ver hoy la final de Queen's

Carlos Alcaraz está a un paso de lo que hace sólo unos días parecía complicado: ganar en Queen's. "Me he sorprendido a mí mismo con mi nivel, con cómo me estoy encontrando en pista. No me esperaba sentirme tan bien en sólo seis días aquí. Vine únicamente para ganar experiencia, para coger minutos en pista con estos jugadores. No me esperaba estar en una final y jugar a este nivel", admitió tras derrotar a Sebastian Korda en semifinales.

Horario y dónde ver la final contra De Miñaur

Ya sólo le queda un obstáculo para levantar el undécimo título de su carrera, el primero sobre hierba: Alex de Miñaur en la final. El partido se disputa hoy domingo 25 de junio a las 14:30 horas, y puede seguirse en televisión a través de Movistar+. También podrá seguir el minuto a minuto en la web de LA RAZÓN.

El desafío es complicado. "Va a ser un partido bonito. Alex juega bien, buen tenis, con mucha confianza. Va a ser muy duro, pero es mi primera final [en esta superficie] y la voy a disfrutar seguro", analizó Alcaraz, que ganó el único precedente que hay entre ambos, pero por los pelos: fue en la semifinal del Conde de Godó, en Barcelona, en 2022, y el australiano de origen español tuvo dos pelotas de partido. Una de ellas la salvó Alcaraz de forma milagrosa. El duelo terminó 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) y 6-4.

A por el número uno

Alcaraz, en caso de triunfo, volvería a estar por delante de Novak Djokovic y recuperaría el número uno del mundo antes de Wimbledon. "Es una motivación extra. Durante el partido no pienso en ello, pero es ir a una final con una energía extra, voy a ir a por ello. Ser cabeza de serie número uno en Wimbledon es un sueño, es algo por lo que trabajo. Novak y yo estamos teniendo una lucha bonita por el número uno del mundo. Sería algo muy loco ser el primer cabeza de serie en Wimbledon", reconoció el español, aunque el torneo londinense tiene un criterio propio para los cabezas de serie que no cuenta sólo el ranking, también las últimas actuaciones en el All England Club.

Carlos empezó 2023 en lo más alto, después se lo quitó Djokovic tras ganar el Open de Australia, lo recuperó unas semanas el español, volvió al serbio, regresó al español antes de Roland Garros, y, tras triunfar en París, Novak está de nuevo en lo más alto.