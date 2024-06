Alcaraz y la primera vez que escucha el himno de España tras ganar Roland Garros: “Este trofeo va para todo el país”

Carlos Alcaraz no quería soltar la Copa de los Mosqueteros que acababa de ganar y que le había entregado Bjorn Borg, la mayor leyenda de Roland Garros hasta que lo superó Rafa Nadal. El tenista murciano ganaba por primera vez en París, su tercer Grand Slam, y en la Philippe Chatrier sí se pone el himno del país del vencedor. Alcaraz estaba concentrado, emocionado.

¿Qué sintió? “Siempre he dicho que estoy orgulloso de ser español, de representar a mi bandera, a mi país en los torneos a los que voy. Aquí es de los pocos lugares donde ponen el himno. Me hace pensar en todos los españoles que han estado animándome durante estas dos semanas. Este trofeo es propio, pero también va para todo el país, para mi equipo, para mi gente. Lo hemos vivido muchas veces con Rafa, pero vivirlo en primera persona es especial”, dijo.

Dentro de un mes y medio, los Juegos

Dentro de apenas un mes y medio, habrá otra posibilidad para escuchar el himno de España en ese mismo escenario. No hace falta esperar un año, pues el 26 de julio comienzan en París los Juegos Olímpicos de París, y el tenis se disputa en las mismas instalaciones de Roland Garros. “Cuando vuelva en los Juegos tendré flashbacks. Tengo muchas ganas, pelear unos Juegos, intentar ganar una medalla para el país, jugar dobles con mi ídolo...”, reconoció el campeón, pues puede formar pareja con Rafa Nadal. Tiene sólo 21 años y va a ser su primera experiencia olímpica. En los Juegos de Tokio 2020, disputados en 2021, todavía estaba empezando a despuntar en el circuito, aunque no tardaría mucho en explotar, pues en 2022 ya ganó el US Open y se convirtió en el número uno más joven de la historia.

La lección que aprende Carlos en París

De Roland Garros 2024 Alcaraz se lleva la gloria del título, un suculento cheque y una lección más para la mochila, con lo joven que es. “En este torneo he aprendido que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar brillante, decir que tengo que jugar mi mejor tenis si quiero ganar. También se gana de cabeza. Si estás flojo mentalmente, probablemente no ganes un Grand Slam", reflexionó. Y cómo se mejora en ese sentido: “Se aprende también viviendo estos momentos, este tipo de situaciones, después cuando te vuelva a pasar te das cuenta de cómo lo has vivido, y ya no te pilla de novato. Esto también se refuerza en los entrenamientos, no desconectar nada. Es un mix entre los partidos y los entrenamientos”, admitió.