Alcaraz vs. Sinner, lo que necesita el tenis, en semifinales de Roland Garros: la rivalidad tras Djokovic, Nadal y Federer

"El mejor partido de tenis que nunca vi: cuartos de final del US Open, 2022, tú y Jannik Sinner", decía Mats Wilander, exnúmero uno del mundo y ganador de siete Grand Slams, entre ellos tres Roland Garros, en la entrevista que hizo a Carlos Alcaraz a pie de pista después de que el murciano superara a Stefanos Tsitsipas en cuartos y se confirmara el partidazo de semifinales en la Philippe Chatrier.

El duelo al que se refiere el sueco era el cuarto entre el español y el italiano, pero lo que se vio fue como dar paso al nuevo tenis. Disputaron intercambios impresionantes a toda velocidad, parecía ping pong por momentos, estuvieron cinco horas y cuarto en pista y Carlos se impuso después de remontar una pelota de partido y de que Jannik tuviera su saque para llevarse el duelo en el cuarto set. Hubo de todo: gran tenis, épica, larga duración...

Fue el comienzo real de la rivalidad entre dos tenistas que en ese momento acababan de dejar prácticamente la adolescencia. Ahora, Sinner tiene 22 años (23 en agosto) y Alcaraz acaba de cumplir 21. En París van a disputar su novena batalla. "Es el partido que todos quieren ver", admitía el pupilo de Ferrero. Van 4-4, 1-0 para el italiano en tierra y 1-1 en Grand Slams.

"Necesitamos rivalidades"

Wilander también es comentarista en Eurosport y al analizar el duelo explicó una conversación que tuvo con Hewitt, otro exnúmero uno, sobre qué iba a pasar con el tenis después de Federer, Nadal y Djokovic. "No le va a pasar nada al juego. No son las estrellas lo que necesitamos. Necesitamos rivalidades. Las rivalidades son lo que mantiene vivo el deporte", opinó el jugador "aussie". El tenis, pues, parece que está en buenas manos.

Porque que dos fuerzas tan poderosas se enfrenten hace que crezcan. Sinner era un tenista con gran proyección de joven, el futuro, pero la primera vez que jugó con Alcaraz, que era más joven todavía (fue en París-Bercy 2021), perdió. Entonces se dio cuenta de que necesitaba mejorar y ha ido añadiendo cada vez más repertorio a su tenis y a su físico. "Ha mejorado mucho en esta superficie, en su variedad de juego. Antes jugaba más a tiros, sobre todo en cruzado con algún cambio paralelo. Apenas subía a la red y hacía pocas dejadas", analiza Ferrero, el preparador de Carlos, al rival. Ya no es así. Ahora Sinner, cuando menos te lo esperas, corta el ritmo con una dejada, sobre todo con la derecha, sin dejar de ser una máquina desde el fondo.

La táctica contra Sinner

"Gracias a Sinner me entreno cada día para ser mejor", asegura Alcaraz, que perdió dos veces seguidas con el italiano en 2023 y se picó, en el buen sentido de la palabra. Esa racha la cortó este año en las semifinales de Indian Wells, aunque el arranque del encuentro apuntara a otro triunfo del pelirrojo. Le metió un 6-1 y, a palos, como estaban jugando, se imponía. Pero Carlos pudo por fin llevar a cabo la táctica que tenían pensada desde el comienzo: jugarle más bolas altas y no darle tanto ritmo. El duelo cambió de dirección hasta el 1-6, 6-3 y 6-2 final. A veces no es sólo tener la estrategia, es poder llevarla a cabo o que el contrario te deje. "Carlos sabe cómo tiene que jugar, lo que pasa es que son los dos muy buenos y no siempre te deja hacer tu estrategia", piensa Ferrero. Esa de Indian Wells fue la primera derrota de Sinner en 2024, después de que se hubiera impuesto en el Open de Australia y en Rotterdam. Tras el paréntesis, conquistó Miami. El otro partido que no ha ganado este curso fueron las semifinales de Montecarlo contra Tsitsipas. Esos resultados y la lesión de Djokovic le han llevado a que el próximo lunes sea el nuevo número uno del mundo.

Lesiones superadas

La gira de tierra, desde ahí, la ha pasado a trompicones: se retiró en Madrid y no jugó en Roma por un problema en la cadera que incluso hizo peligrar su presencia en Roland Garros. Lo mismo Alcaraz y su lesión en el antebrazo derecho. "Con la lesión ha perdido confianza en su derecha, creo que ahora debe estar en el 95 por ciento. Le está costando terminar de pegar con la derecha con la naturalidad de antes", desvela su entrenador. Alcaraz jugó su último partido el martes y esta vez se ha tomado con más calma tener tanto descanso. En 2023 estaba tan ansioso por enfrentarse a Djokovic en esta ronda que, cuando llegó el momento, los calambres le pudieron. Ayer sí entrenó, pero el miércoles lo dedicó a descansar y a pasear por el Bosque de Bolonia.

Ruud - Zverev, la otra semifinal

Ojo, que esta semifinal no es la final anticipada, porque por el otro lado Alexander Zverev está pletórico y Casper Ruud ha sido el más regular esta gira de tierra y es el subcampeón de las dos últimas ediciones. Sólo las leyendas pudieron frenarlo: Nadal en 2022 y Djokovic en 2023.