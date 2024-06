Horario y dónde ver por TV el Alcaraz - Sinner de Roland Garros 2024: semifinales del Grand Slam de tenis

Alcaraz quiere redondear una buena temporada después de ganar el Open de Australia, su primer Grand Slam de su carrera, levantando el Roland Garros. El encuentro entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputará este viernes 7 de junio en la pista Philippe Chatrier en horario por confirmar. Será la primera semifinal, a partir de las 14.30 horas. La segunda está fijada para no antes de las 17.30.

Se han medido en una ocasión en tierra batida, en la final del ATP 250 de Umag 2022, donde la victoria fue del italiano. El encuentro se puede ver en abierto por DMAX. Además se podrá ver por Eurosport 4K (444), Eurosport 1 y Eurosport Player. También se puede ver por la plataforma DAZN.

"Tengo muchas ganas de enfrentarme a él, va a ser una gran batalla y me encantaría tener ese cara a cara ganado. Ha ganado mucho regularidad este año, siempre muestra un nivel muy alto en pista. No hace nada mal, tiene un golpeo de pelota increíble, te lleva al límite constantemente y es muy difícil quitarle la iniciativa. Me encanta el desafío de medirme a él porque hace que cada día me levante con ganas de ser mejor jugador", aseguró el español.

Alcaraz también hizo hincapié después de su última victoria a los consejos de su padre. "Desde muy pequeño trabajé las dejadas y todos los relacionados con la habilidad de manos, como los cortados y las voleas. Mi padre era el que me enseñaba a hacerlos y me inculcaba la importancia de dominarlos. Suelo emplearla mucho; a veces, es por falta de ideas y esas suelen salir mal, pero la mayoría de ocasiones responden a una idea táctica", dijo el murciano.

Todo lo que ocurra en el partido de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner también se podrá seguir en LA RAZÓN.