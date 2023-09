Alcaraz vuelve en China: estos son sus rivales en un torneo con ocho "top 10"

“De vuelta”. Con estás palabras y unas imágenes en la Ferrero Tennis Academy, el nuevo nombre de la academia en la que entrena Carlos Alcaraz (antes era JC Ferrero Equelite Sport Academy) anunciaba el murciano el 21 de septiembre que vuelve a los entrenamientos con las vista puesta en la gira asiática, que hará por primera vez ya que desde la pandemia está parada. El plato fuerte es el Masters 1.000 de Shanghái (4-15 octubre), pero antes disputará el China Open, un ATP 500 que tiene un cartel espectacular y donde el español ya conoce a los posibles rivales que puede tener en su camino tras la celebración del sorteo.

Del “top 10” sólo faltan dos: el número uno, Novak Djokovic, que se tomará un buen descanso después de conquistar el US Open y de participar en la Copa Davis, y el 8, el estadounidense Taylor Fritz.

El torneo ya está en marcha con la fase previa. El jueves arranca el cuadro final de una competición que durará hasta el miércoles 4 de octubre.

Para proclamarse campeón es necesario ganar cinco partidos y Alcaraz no va a tener un respiro. Quizá sea algo más cómoda la primera ronda, pues está esperando rival de un tenista procedente de la previa, pero desde ahí llegan curvas: en octavos de final, Khachanov o el joven italiano Musetti; para los cuartos, por ranking y siempre si él consigue avabzar, le podría caer Ruud y Sinner o Rune en semifinales y Medvedev (su último verdugo, en las semifinales de Nueva York), Tsitsipas o Zverev en la final.

En la primera ronda ya se pueden encontrar enfrentamientos tan interesantes como el Rune - Aliassime, Jarry - Tsitsipas, De Miñaur - Murray o Medvedev - Tommy Paul. El otro español que participa es Alejandro Davidovich, que va por la parte baja del cuadro y se estrena ante el chino Zhou y cuyo camino podría continuar con Zverev, Tsitsipas y Medvedev.

La lucha por el número uno

Como Djokovic descansa, es una oportunidad para que Alcaraz le recorte puntos en la lucha por acabar 2023 como número uno. Ahora el serbio es líder con 11.795 puntos y Carlos tiene 8.535 y puede sumar 500 en China y 1.500 en Shanghái, donde tampoco estará Nole, que ha decidido que de aquí a final de curso sólo va a participar en París-Bercy, las ATP Finals y la Copa Davis. Antes de París Novak perderá 750 puntos que no va a defender (al no ir a Teal Aviv ni Astana). Carlos perderá 180 en Basilea, pero los defenderá porque está en su calendario. Si hace una buena gira asiática, la pelea por el número uno estará muy abierta, ya que Djokovic sí tiene que defender muchos puntos en la capital de Francia (600) y, sobre todo, en las ATP Finals (1.500), mientras que en este tramo Alcaraz sólo perderá los 180 de los cuartos del año pasado en París, donde se lesionó y paró y no participó en las ATP Finals.