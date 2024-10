La anécdota de Toni Nadal con Carlos Moyá y la comparación de su sobrino Rafa con Albert Costa

Toni Nadal fue, en palabras del propio Rafa Nadal, la “persona por la que” empezó a “jugar a tenis”. Fue su entrenador desde niño hasta que ya fue leyenda de su deporte. Juntos ganaron 17 Grand Slams, hasta que el zurdo comenzó a entrenar con Carlos Moyá, que de pequeño fue un poco su referente, mallorquín como él.

Toni será comentarista en DAZN en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se disputa en Arabia Saudí y en el que está su sobrino, junto con Djokovic, Alcaraz, Rune, Sinner y Medvedev. Rafa espera al vencedor del Alcaraz- Rune para disputar las semifinales. Antes del arranque de la cita, el mentor de Nadal concedió una entrevista a DAZN en la que cuenta una curiosa anécdota, en la que también está involucrado Carlos Moyá.

Albert Costa y Carlos Moyá

Una pregunta muy recurrente a todos los que estuvieron cerca cuando era un crío es si se veía que iba a poder conseguir lo que ha conseguido. La respuesta común es que sí se veía que iba a ser profesional o un campeón, pero nadie podía pensar que iba a conquistar, entre muchas otras cosas, 22 Grand Slams, incluidos 14 Roland Garros.

El tío Toni está en esa línea, pero la ambición era grande. “Con 14 o 15 años, un día cenando en casa de Carlos Moyá, me preguntó si firmaría que fuera un Albert Costa, que era siete del mundo y ganó Roland Garros [lo hizo en 2002]. Y yo le dije: 'No, mi sobrino será mejor'. Me miró pensando que era un sobrado. Después, me dijo: 'Llegar a ser Albert no es fácil'. Y yo: 'Creo que mi sobrino será mejor'”, recuerda Toni. La siguiente pregunta de Moyá estaba clara: “Me dijo si firmaría que fuera un Carlos Moyá, y yo para quedar bien dije que sí, pero nada más salir le dije a mi sobrino que ni en broma lo firmo: 'Creo que tú serás mejor'''.

Los motivos para tener este pensamiento, según explica el entrenador, eran por un lado que él tenía que creer que iba a ser así, pero es que además también “veía muy buenas condiciones en mi sobrino”. El primer Roland Garros de Nadal fue en 2005. El primero que jugó y el primero que ganó.

El éxtécnico de Rafa también opinó sobre si Nadal había apurado mucho para retirarse: “Yo creo que se acostumbró a volver, tener dolor, volver, tener dolor y volver, que intentó ver si el cuerpo le daba la opción de hacer una temporada normal, sobre todo en tierra. No pudo ser, creo que ha entendido que el cuerpo ha dicho basta, y lo ha dejado”.