Bautista gana a Mensik en Queen's, que pudo ser descalificado antes... Porque su raqueta acabó en la grada

Jakub Mensik tiene 19 años y es una de las grandes sensaciones del circuito masculino de tenis esta temporada. Es ya campeón de un Masters 1.000, el de Miami, en cuya final derrotó ni más ni menos que a Novak Djokovic. Le pega durísimo a la bola, y contra Roberto Bautista Agut, salvo un rato de desconexión al comienzo del segundo set, jugó un gran partido, pero no lo suficiente como para ganar al al español, que remontó (3-6, 6-3 y 7-5) para meterse en los cuartos de final de Queen's.

El rato de despiste del jugador checo llegó en un momento en el que se jugó la descalificación. Tras tirar una bola a la red con su revés, pegó un raquetazo al aire de rabia, pero se le escapó, y terminó en la grada.

Fue sin querer, pero una situación peligrosa. En esa parte de la grada no había público, por fortuna. Le podía haber costado la descalificación directa. Un aficionado tuvo que ser quien le devolviera la raqueta a Mensik, que fue castigado con un “warning”.

Pasado un tiempo del incidente, recuperó el nivel, y Roberto Bautista supo contrarrestarle. El castellonense da en cada torneo una muestra de profesionalidad y amor por el tenis. Con sus 37 años, sigue en la pelea y ganar a un jugador que ahora mismo es el 19 del mundo no hace más que reforzarle. Sirvió con mucho porcentaje de primeros (76) el español y desde el fondo mostró un equilibrio perfecto entre la solidez habitual y saber apretar cuando tocaba. Durante gran parte del tercer set, tuvo a Mensik de un lado a otro, y el checo se defendió de maravilla, lo que no acabó con la paciencia de Roberto. A la primera, con 5-4, no pudo cerrar el partido. Dos buenos puntos del checo, un poco de suerte en una defensa con un globo, que se fue a la línea, y se puso 0-40.

El castellonense salvó dos de esas tres pelotas de break, pero no pudo con la tercera. Fue un momento complicado, pero ni se inmutó, ni cambió el gesto, como es habitual, por otro lado, de puertas para afuera. Volvió a tomar ventaja con una nueva rotura, y esta vez la raqueta de Mensik también salió volando, en dirección al banquillo, ahora sí tirada a propósito. Con 6-5, el tenista checo se puso también 15-30, pero Bautista logró la victoria, cerrando el duelo con una derecha ganadora.