Las bonitas palabras de Rune sobre Alcaraz: son rivales desde que tenían 10 años

Novak Djokovic es el gran favorito para ganar Wimbledon en el cuadro masculino. Sigue resistiendo el serbio pero esta vez sí hay una generación que viene fuerte dispuesta a dar el relevo que históricamente se producía antes, pero que Nole, Nadal y Federer han conseguido alargar de forma espectacular. Esta nueva generación está comandada por Carlos Alcaraz y Holger Rune, dos tenistas del mismo año, nacidos en 2003 con apenas una semana de diferencia, el 29 de abril el danés y el 5 de mayo el español.

Llevan toda la vida enfrentándose. “Creo que la primera vez que jugamos teníamos 10 años, nuestro primer encuentro fue en Mallorca. Siempre era él quien me ganaba, y luego yo le ganaba, siempre tuvimos muy buenos partidos”, ha recordado Rune en una entrevista con Daily Mail. “Creo que sacamos lo mejor de cada uno cuando jugamos”, añade el danés. Ya como profesionales se han enfrentado en una ocasión, en el Masters 1.000 de París-Bercy 2022, con triunfo para Holger por 6-3, 6-6 y retirada, ya que Alcaraz no pudo terminar el encuentro al sufrir una lesión abdominal. También se vieron las caras en 2021 en la Next Gen ATP Finals, y ganó el español por 4-3, 4-2 y 4-0 (es como el Masters para menores de 21, donde se hacen pruebas, como jugar los sets al que llegue a cuatro juegos, no a seis).

Todo el mundo está deseando que el próximo enfrentamiento entre ellos sea en los cuartos de final de Wimbledon, pues van por el mismo lado del cuadro. En 2019, Carlos y Holger disputaron Wimbledon júnior. El danés era el principal favorito, pero perdió en tercera ronda con el británico Matusevich, que todavía no ha dado el gran salto (tiene 22 años) y es el 686 del mundo. Alcaraz, por su parte, era el octavo cabeza de serie y perdió en cuartos contra el estadounidense Damm (también de 2003), que ahora es el 375 del ranking ATP.

"Es muy fácil llevarse bien con Alcaraz"

“Es muy fácil llevarse bien con Alcaraz. Al principio, no hablaba mucho inglés, por lo que era difícil tener una conversación real con él, pero es un tipo muy agradable. Ahora tenemos buenas conversaciones en el vestuario. Ya se podía sentir entonces que tenía algo. Él ya tenía armas y si puedes construir eso tan temprano en tu carrera, es importante. Muchos jugadores juveniles juegan muchas pelotas en la cancha y esperan que el oponente falle, pero algunos de nosotros no esperamos”, prosiguió Rune, un tenista de mucho carácter que ya ha tenido algunos momentos complicados con rivales (Wawrinka, por poner sólo un ejemplo, le dijo que actuaba como un niño) y con el público (como en el Mutua Madrid Open). “Siempre he sido muy competitivo, muy animado cuando juego. Creo que es algo bueno y la próxima generación es quizás más enérgica en la cancha que, digamos, la generación anterior a la nuestra, somos bastante diferentes", analizó Rune en la misma entrevista en Daily Mail. “Algunos lo toman más personalmente. Cuando luchas y te esfuerzas hasta el límite, a veces surge la frustración y creo que es parte del juego. Al menos así soy yo. Cuando acaba el partido, está olvidado; así es como me criaron y me dijeron que hiciera”, prosigue el danés. Rune y Alcaraz, por cierto, llegaron incluso a jugar juntos en "Le Petit As" 2017.

Rune puede presumir de tener un 2-1 a favor ante Djokovic, el hombre a batir en Wimbledon. “Es el rival más difícil de enfrentar y a la ves el más sencillo: sabes desde el comienzo que no tiene sentido esperar a que cometa errores porque no lo va a hacer, así que tienes que ir tú a por los puntos”, explica el actual número seis del mundo.