La sinceras palabras de Nadal y su lesión antes de que comience Wimbledon

Wimbledon está a punto de comenzar y desde hace tiempo se sabe que va a haber una ausencia más que notable: la de Rafa Nadal. El tenista balear fue operado de su lesión en el psoas ilíaco y decidió poner fin a la temporada para intentar recuperarse y volver a competir en 2024, en el que sería su último año como profesional.

El zurdo, leyenda del tenis con sus 22 Grand Slams, ha inaugurado recientemente el hotel Zel Mallorca y en la presentación le preguntaron que para él qué era el cielo. "Para mí el cielo es salud, familia, amigos. Y no digo salud porque me han operado hace poco, digo salud en general, porque las lesiones son secundarias”, aseguró. Y después de eso le preguntaron que cómo se encontraba. “Me encuentro feliz... Pero que me gustaría también estar preparándome para Wimbledon, sin ninguna duda”, reconoció.

Cinco finales en Wimbledon

El último partido que jugó Rafa fue en enero, la segunda ronda del Open de Australia, el día en el que se hizo daño. Lo que en principio era para unas semanas, pues ya había sufrido la misma lesión, pero en la pierna derecha, se le complicó; ningún tratamiento le funcionó, fue renunciando a torneos, tampoco llegó a la tierra batida y finalmente optaron por la intervención quirúrgica. Al no poder jugar, ha ido cayendo en la clasificación y en la actualidad es el 136 de la ATP, aunque para siempre quedará el récord de semanas consecutivas en el "top 10".

En Wimbledon ha vivido Rafa algunos de los mejores momentos de su carrera. Allí contradijo a todos los que pensaron que nunca iba a ser capaz de ser un buen jugador de hierba. Disputó hasta cinco finales consecutivas: en 2006 y 2007 perdió contra Roger Federer, al que logró ganar en 2008 en el que se considera el mejor partido de la historia del tenis. En 2009 no pudo participar por lesión, pero regresó en 2010 para volver a triunfar y repitió último partido en 2011. Además, ha llegado otras tres veces hasta las semifinales: en 2018 perdió en esa penúltima ronda con Djokovic en el quinto set (que tuvo que jugarse al día siguiente del del comienzo del partido) por 10-8 tras cinco horas y media. En 2019 se reencontró con Federer y esta vez el suizo se tomó su pequeña venganza. Y el curso pasado no pudo disputar el duelo contra Kyrgios, ya que en cuartos sufrió una rotura en la zona abdominal. Pese a estar dolorido, venció a Fritz en cuartos, pero después no tenía sentido que siguiera.