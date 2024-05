La caída en el ranking que puede tener Alcaraz tras su derrota ante Rublev en Madrid

La pelea por el número uno a corto plazo es cosa de dos tenistas, pero no los habituales de los últimos años, no Djokovic y Alcaraz, sino que Djokovic y Sinner, pese al último contratiempo del italiano: “Es muy triste tener que retirarme de mi próximo partido aquí en Madrid. Mi cadera me ha estado molestando esta semana y poco a poco me ha ido doliendo más. Siguiendo el consejo de los médicos, decidimos que lo mejor era no jugar más y empeorar las cosas. En los próximos días haré más pruebas y seguiré los consejos de los especialistas en recuperación. Gracias chicos por todo su apoyo 🙏🏼🦊", escribió Jannik en sus redes sociales. En dos días el torneo, en el cuadro masculino, ha perdido a sus dos ídolos, Nadal y Alcaraz, y al cabeza de serie número uno, Sinner.

El italiano tenía que jugar los cuartos de final contra Félix Auger-Aliassime, pero no podrá hacerlo. Se queda con 8.860 puntos (podía haber llegado a 9.660 puntos si hubiera conquistado el torneo), por tanto todavía tiene margen el rey de la ATP, Novak, que se ha saltado la cita de la capital de España y tiene 9.990 puntos. El próximo torneo es Roma, donde Djokovic defiende sólo 180 puntos, pero es que Sinner únicamente tiene que hacer frente a 90. A ver si su cadera le deja participar. Su baja en Madrid y el dolor en la cadera hace que tampoco tenga fácil el asalto antes de Roland Garros.

¿Y qué pasa con Carlos Alcaraz? Esta parte de la temporada es una de las más estresantes para el murciano en cuanto a la defensa de puntos. Eran 500 en Barcelona, y no ha podido jugar en 2024 por el dolor en el antebrazo, así que los perdió todos, y 1.000 en Madrid que pierde, pudiendo acumular sólo 200 por los cuartos de final. Se queda por tanto con 7.345 y con la seria amenaza de caerse del podio. Medvedev está cerca. En caso de que el ruso pase los cuartos de final contra Lehecka, el verdugo de Nadal, llegará a 7.395 y Carlos se quedará fuera del “top 3” por primera vez desde 2022.

El número uno más joven

En septiembre de ese 2022 Alcaraz ganó el US Open, su primer Grand Slam, y pasó del puesto cuatro de la clasificación al primero, convirtiéndose en el número uno más joven de la historia. Se convirtió en el vigésimo octavo jugador en llegar a lo más alto de la ATP desde la llamada “era Open” (1968), es decir, desde que el tenis es como se conoce en la actualidad. En esa final con Casper Ruud aparte del título se jugaban el trono. Desde ahí, se fue alternando en el puesto de honor con Djokovic. Alcaraz ha sido número uno durante 36 semanas (la última vez, en septiembre de 2023). Es el segundo español que más tiempo ha estado ahí, por detrás de Nadal, lógicamente, que lo hizo durante 209. Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlos, lo fue ocho semanas y Carlos Moyá, el técnico de Rafa, durante dos. También dos estuvo Garbiñe Muguruza, que recientemente ha anunciado su retirada, y Arantxa Sánchez Vicario llegó hasta las 12.