Garbiñe Muguruza anuncia su retirada del tenis

Garbiñe Muguruza compareció en la previa de los Premios Laureus, que este año se celebran en Madrid, de los que es Embajadora. Apareció sonriente, con un vestido de flores, "en plan primaveral", como dijo ella, pero nerviosa al mismo tiempo porque tenía algo que anunciar: "Ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de anécdotas. Siento que ha llegado el camino de retirarme, de empezar una nueva era", comunicó.

Estaba deseando soltarlo. "Ya está", dijo después. La incógnita quedó resuelta. La comparecencia que anunció podía ir en dos caminos: volver a las pistas o colgar la raqueta. Lo lógico era apuntar a esta segunda, pues había decidido parar y llevaba 15 meses sin competir. "La decisión la he ido tomando poco a poco. Estos meses han sido claves, cuando dejé de competir, me fui a casa y a ver qué tal me encontraba. Cada día que pasaba me encontraba mejor, ni echaba en falta la disciplina que requiere ser tenista. Ha sido progresivo, no fue un día en el que te levantas y dices que lo dejas", desveló.

Se retira la tenista que devolvió el tenis femenino español a lo más alto después de la época de oro de Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Conquistó dos Grand Slams: Roland Garros en 2016, ni más ni menos que ante Serena Williams; y Wimbledon 2017, ante Venus Williams. También fue número uno del mundo.