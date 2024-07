Carlos Alcaraz - Tommy Paul, cuartos de final de Wimbledon 2024: cuándo es, horario, dónde ver online y TV en directo

Carlos Alcaraz, ganador de Wimbledon 2023 en la inolvidable final contra Djokovic, ya está en la antepenúltima ronda en el intento de defensa de su título. Después de superar a Lajal, Vukic, Tiafoe y Humbert, le quedan tres partidos en busca del título, y se pone deberes para lo que resta de torneo. “Una cosa son las desconexiones y otra es no lucharlo. Una de las grandes cosas que tengo que mejorar son esas desconexiones, que pasen lo menos posible o que duren lo menos posible. Me ha hecho 'break' en el tercero y ha subido el nivel de una manera que no me ha dejado entrar en el set. No he visto hueco. Siempre intento lucha cada partido, cada punto”, explicó.

Se refería en concreto al duelo de octavos contra Ugo Humbert, que se le complicó cuando había empezado de maravilla, pero supo encontrar el camino de vuelta. Ha demostrado mucha concentración en este Wimbledon el murciano, ya que contra Tiafoe, por ejemplo, estaba siendo superado, pero no se dejó ir en ningún momento, se agarró a la hierba y en cuanto vio una rendija se coló.

Un día de descanso

El último partido de Alcaraz fue el domingo. El lunes se lo ha tomado de descanso. Tenía una hora de entrenamiento programada en el Aorangi Park, sin rival, con su entrenador Juan Carlos Ferrero, pero decidió no aparecer por el club y quedarse en casa. Es habitual que, sobre todo con el torneo tan avanzado, el número tres del mundo decida descansar en lugar de entrenar. Ya ha dado un paso adelante en el verde del All England Club. "Me estoy encontrando cada vez mejor. Me acuerdo de las sensaciones del año pasado, que al final aquí lo más importantes es sentirte cómodo moviéndote y es cómo me siento ahora mismo. Me da más confianza para defenderme mejor aquí en hierba", explicó.

Hora, fecha y dónde ver el Alcaraz - Paul, cuartos de Wimbledon 2024

La próxima batalla de Alcaraz será muy complicada. Antes del torneo le preguntaron que hiciera una lista de favoritos para ganar y además de a los Sinner, Djokovic, Zverev... Incluyó al estadounidense Tommy Paul, que es su rival en los cuartos de final. El duelo es el martes 9 de julio, y lo han sacado de la central, lo han colocado en la pista 1, en el segundo turno. A las 14:00 horas se disputa el Sun - Vekic, de cuartos del cuadro femenino, y a continuación saltarán a la pista el español y el estadounidense. Por tanto, el Alcaraz - Tommy Paul será alrededor de las 15:30-16:00 horas (14:30-15:00 en Canarias). En televisión puede verse a través de Movistar + y el minuto a minuto y los mejores puntos podrán seguirse a través de la web de LA RAZÓN.

Precedentes

Será la quinta vez que Carlos Alcaraz y Tommy Paul se enfrenten, y todo está muy igualado, pues van 2-2. En 2022, en el Masters 1.000 de Canadá, se impuso el estadounidense (6-7, 7-6 y 6-3). Los otros tres enfrentamientos fueron en 2023: en el Masters 1.000 de Miami ganó Carlos (6-4 y 6-4); en Canadá volvió a imponerse Paul (6-3, 4-6 y 6-3); y en Cincinnati llegó el segundo triunfo del español, 7-6, 6-7 y 6-3. Todos sus cara a cara han sido en pista dura, y nunca al mejor de cinco sets. La conclusión que se saca es que siempre son encuentros muy disputados. “Es divertido jugar contra Carlos”, admite Tommy Paul, que llega enrachado porque conquistó Queen's, el torneo sobre hierba previo a Wimbledon.

Resto de la jornada

El ganador del Alcaraz - Tommy Paul jugará las semifinales contra el vencedor del Jannik Sinner - Daniil Medvedev, duelo que sí se juega en la pista central, a las 14:30 horas (13:30 en Canarias) del martes 9 de julio. También podrá verse en Movistar +.