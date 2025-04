Djokovic no se esconde: su sincera confesión antes de debutar en Montecarlo

Después de perder la final de Miami, Djokovic afronta la gira europea sobre tierra batida con Montecarlo como primera estación. El serbio, si toda marcha bien, tiene previsto también competir en la Caja Mágica, aunque su temporada le lleva a unas reflexiones que transmiten que su final está cerca. Sin títulos en el circuito desde que ganó las Finales ATP en 2023, "Nole" busca volver a ganar un título en la misma superficie, la arcilla roja, en la que se proclamó campeón olímpico en París.

En el segundo Masters 1.000 de la temporada, en Miami, cayó en la final ante el checo Jakub Mensik. "Sentí cierta decepción y amargura por perder la final, pero mi juego fue bueno. Saqué y jugué muy bien. Tuve un poco de mala suerte en la final, aunque es cierto que Mensik estuvo mejor. Pero es así. En cualquier cosa me da mucho ánimo y optimismo para lo que viene", ha comentado el de Belgrado en Montecarlo.

El serbio ha levantado dos veces el título en el Principado. En la jornada dominical entrenó un set con Alcaraz y se impuso el balcánico. No volverán a encontrarse hasta una hipotética final en la que Djokovic busca el título número 100 de su carrera. "No hay duda de que se ha vuelto más difícil ganar. Mi rendimiento en Miami me da más confianza. Me siento muy bien en la pista cuando golpeo bien la pelota y gano partidos. Obviamente, cuando empiezas a perder pronto aparecen las dudas", apunta Djokovic.

"Me alegro de haber encontrado en Miami esa soltura en la pista y ese nivel de rendimiento. Quiero trasladar esas sensaciones a la tierra batida. Es una superficie diferente. No he tenido mucho tiempo para adaptarme a las condiciones del torneo por lo que las expectativas no son altas en Montecarlo", dijo Djokovic.

Por primera vez en lo que va de curso, el británico Andy Murray no formará parte de su equipo. "No formaba parte del acuerdo trabajar juntos esta semana", subrayó el ganador de 24 "Grand Slams". Djokovic comenzará su andadura por Montecarlo contra el ganador del choque entre el veterano suizo Stanislas Wawrinka y el chileno Alejandro Tabilo.

Cilic, Coric y Carreño, en el Open Comunidad de Madrid

La presencia de los croatas Marin Cilic, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2018, Borna Coric, primer favorito, y del español Pablo Carreño, bronce olímpico en Tokio, realza la séptima edición del torneo Open Comunidad de Madrid, que se disputa del 7 al 13 de abril en las instalaciones del Club de Campo. El evento es de categoría challenger 100, en el segundo escalón de las competiciones del circuito. Sin embargo, en esta edición, el torneo cuenta con jugadores de primer nivel mundial. Treinta y dos jugadores aspiran al título de este torneo que se juega en tierra batida y que el pasado curso logró el italiano Stefano Napolitano, tras ganar en la final al suizo Leandro Riedi, y del que también salieron triunfadores el argentino Pedro Cachín o el kazajo Alexander Shevchenko. La competición, que premia al ganador con 20.000 euros y al finalista con 12.000, contó con grandes reclamos en años anteriores. Especialmente en el 2024 cuando el Club de Campo Villa de Madrid disfrutó de la presencia del brasileño Joao Fonseca, una de las revelaciones de la presente temporada en el circuito.