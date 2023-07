La final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic: "Un partido maravilloso en lo tenístico y único en lo psicológico"

La gran final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz ya está aquí. Es el partidazo entre la leyenda que busca su octavo título en Londres, para igualar el récord de Roger Federer, y su Grand Slam número 24 para alcanzar el registro de Margaret Court y seguir marcando distancias con Nadal; contra el único joven que parece preparado para vencer al mito; un choque que empezó en cierto sentido desde que el español ganó a Medvedev. Aunque el objetivo justamente es intentar lo contrario: que el partido empiece el día y a la hora que toca, o apenas un rato antes.

Está muy reciente lo sucedido en las semifinales de Roland Garros entre los mismos protagonistas. Carlos ganó a Tsitsipas en cuartos de París un martes y su siguiente reto era Nole, y quedaban 72 horas para el gran desafío. Le preguntaron por el partido. "Yo jugaría ya", respondió... "A veces cuando uno dice ‘que pase ya’ es que está en el límite, en ‘no sé si voy a aguantar tres días esta tensión’. Lo importante para él antes de la final de Wimbledon es tranquilizarse y no pensar en el partido hasta tres horas antes o así. Este día en medio debe ser un momento de distracción, de relajarse, de que él pueda decidir qué quiere hacer, ya habrá tiempo de sentarse a hablar del encuentro», opina el psicólogo José Carlos Jaenes.

"Yo creo que tampoco hay que generar rutinas diferentes a lo que venimos haciendo", desvela Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Alcaraz. "Hoy [por ayer] va a ser un día tranquilo: un poquito de gimnasio, estar fresco de cara a mañana, intentar aislarse un poquito del teléfono, de todo lo que le llega, y a partir de ahí, a jugar y disfrutar", afirma Ferrero. "No sé si al final lo conseguiremos [lo de que se olvide del teléfono], porque es un poco batalla perdida, pero bueno, yo le aconsejé que intentara estar un pelín más aislado de lo que se dice del partido", añade el preparador del tenista murciano. Es un desafío más para los técnicos, porque en la época de jugador de "Juanki" no había móviles o solo estaban para llamar y mandar algún SMS, no para ser el centro de nuestras vidas.

Gestionar la presión

Carlos no se suele poner especialmente nervioso antes de los partidos, es más, se siente cómodo en los grandes escenarios, le gusta jugar esos partidos, pero antes de las semifinales de París ante Djokovic apenas quiso desayunar y comer y antes de empezar, en el túnel de vestuarios, no esperó ni a que lo presentaran por megafonía para saltar a la pista. Quería empezar cuanto antes y en el tercer set, justo cuando había logrado empatar el duelo, su cuerpo colapsó y él reconoció que habían sido los nervios. "Tiene un componente psicológico, pero también es fisiológico, porque en los momentos de tensión aumentan las citoquinas en el organismo y éstas afectan muscularmente en forma de calambres y mayor tensión. Pero eso se trabaja y estoy seguro de que Isabel [Balaguer, la psicóloga de Carlos], que lo conoce bien desde pequeño, lo está gestionando desde esa situación", opina Jaenes.

"Ser valiente"

"Va a ser un partido desde el punto de vista tenístico, maravilloso, pero desde el punto de vista psicológico, único", continúa el psicólogo. Tenísticamente, Alcaraz ha demostrado durante estas dos semanas en Londres que está preparado. Ganó a un finalista como Berrettini siendo muy superior, derrotó de largo a Rune y dominó como quiso a Medvedev, que es el número tres del mundo. Ha sacado bien, restado mejor, utiliza las dejadas, volea de cine, juega con el cortado, se mueve con soltura... El ABC de lo que se requiere para triunfar en hierba. Si consigue sacar todo eso también contra Djokovic, habrá partido seguro. "Lo que hay que manejar bien es intentar que Carlos juegue tranquilo, fluido, como ha hecho durante todo el torneo", asegura su técnico. Djokovic se ha movido con solvencia, como siempre en hierba, sin necesidad de ser espectacular, pero siendo muy sólido y sabiendo gestionar como nadie los momentos de dificultad. Sus rivales, todo lo contrario: Hurkacz le tuvo y le perdonó, Rublev también a ratos, y Sinner en el tercer set de semifinales, sin saber rematarlo. Si escapa tantas veces de esa situación no puede ser casualidad.

"Debe ser paciente y gestionar bien los descansos para limpiar la mente"

"Cuando Carlos tiene las oportunidades, lo que le pedimos no es que las aproveche, es que sea valiente porque cuando juega agresivo y valiente, suele conseguirlas. Al final también lo más difícil contra jugadores muy buenos es que te acabes atreviendo en los momentos más delicados. Y Carlos lo suele hacer bien", explica Ferrero. "Vamos a ir a por todas, a por él, olvidándonos un poco de las estadísticas, porque si no, pues va a ser muy complicado", insiste. Djokovic no cae en Wimbledon desde 2017 (se retiró por una lesión en el codo cuando ya perdía contra Berdych en cuartos), por tanto acumula 34 victorias consecutivas en el All England Club. Y en la pista central no pierde desde 2013, cuando fue superado en la final por Murray. Jugar contra el serbio es hacerlo contra la leyenda que lleva detrás, y por ahí empieza a ganar muchos de sus partidos. "Es un jugador con dos brazos y dos piernas, igual que nosotros", expone Ferrero para animar a su jugador. "Intentaré olvidar que voy a jugar una final contra Djokovic", se mentaliza Alcaraz.

"Lo importante es saber gestionar la tensión con mucha tranquilidad. Va a necesitar mucha paciencia, una especie de equilibrio entre la tensión que supone jugar este tipo de partidos y relajarse lo suficiente como para poder decidir mentalmente cómo quiere jugar o cómo le puede permitir jugar Djokovic", afirma Jaenes, y da una clave. "Es importante saber gestionar muy bien los descansos, los cambios de pista, para limpiar la cabeza y pensar lo que tiene que hacer con tranquilidad, y aprovechar muy bien esos espacios para reestructurar lo que tiene que hacer. El gran desafío va a ser gestionar la tensión emocional de este partido tan importante, porque es un chaval joven y porque tiene delante lo que tiene. Ahí va a estar el secreto, aparte de lo tenístico", concluye el psicólogo.