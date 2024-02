Horario y dónde ver el Alcaraz - Carabelli, el estreno de Carlos en Buenos Aires

Carlos Alcaraz vuelve a la actividad después de caer en los cuartos de final del Open de Australia contra Alexander Zverev, El tenista español ha decidido volver a jugar en Buenos Aires, a la tierra batida, donde el año pasado reapareció tras recuperarse de una lesión muscular en el muslo y no haber podido acudir a Melbourne al primer Grand Slam del curso. Explicó los motivos de su decisión: "El año pasado vine aquí porque no había jugado muchos partidos, no pude jugar en Australia. Este año estoy aquí por una buena razón. Me encantó. Gané, pero hacía tiempo que quería venir a Buenos Aires y al torneo. Aquí ganó Juan Carlos [Ferrero, su entrenador], han venido muchos españoles y me habían dicho que era un torneo increíble y lo pude vivir el año pasado”, explicó el murciano. “La gente es maravillosa. Las vibraciones que se obtienen aquí son muy especiales, la energía es especial y quería volver”, añadió.

Ambicioso

Ferrero se une a Alcaraz ya, después de no haber podido acudir a Australia al estar recuperándose de una intervención en una rodilla. Carlos, por tanto, estará con su técnico, y muestra la ambición de siempre antes de competir. "Obviamente ver a Djokovic en la cima, a los jugadores que están ganando títulos, también me motiva a intentar estar a su nivel. O hablar del 'Big 3', intentar acercarme a ellos... Al fin y al cabo, soy un tipo con grandes sueños, soy muy ambicioso y siempre pongo la vista en los mejores del mundo y en la Historia", afirmó. También admitió que se siente bien de tenis y de mentalidad. En Australia tuvo algunos buenos partidos, pero sufrió un bajón mental extraño en los cuartos, le costó entrar en el encuentro, llegó tarde y no le dio para remontar ante una muy buena versión del alemán.

Estreno en Buenos Aires

El momento del estreno de Alcaraz en Buenos Aires ya ha llegado. Su rival será el argentino Ugo Carabelli, que está siendo una de las sorpresa del torneo. Llega de la fase previa, donde superó, por ejemplo, al español Jaume Munar. En el cuadro principal venció al peruano Varillas. De 24 años y el 134 del mundo (llegó a ser el 96 en 2022), Carabelli es un habitual del circuito Challenger. Sólo tiene cinco partidos en torneos ATP, con dos victorias y tres derrotas. El encuentro se disputa hoy jueves 15 de febrero a las 22:30 horas en España, y puede seguirse en televisión, como todo el torneo, a través de Movistar.