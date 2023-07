Horario y dónde ver el Alcaraz - Müller, de segunda ronda de Wimbledon

El caos de horarios de Wimbledon provocado por la lluvia ha tenido a Carlos Alcaraz parado más tiempo del deseado, después de superar el pasado martes la primera ronda ante Jeremy Chardy con mucha comodidad. No llegó a las dos horas su encuentro con el francés y hasta tres días después, prácticamente, no va a poder disputar la segunda ronda después de los retrasos que sufrieron una gran cantidad de partidos por el agua caída.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Müller

Carlos volverá a saltar a la pista el viernes 7 de julio. Esta vez sí será en la central, después de que el estreno lo disputara en la pista 1. Alcaraz se enfrenta al también francés Alexandre Müller a las 14:30 horas y el encuentro puede seguirse a través de televisión en España en Movistar+, como todo el torneo.

No hay precedentes de partidos en Müller y Alcaraz. Se trata de un jugador de 26 años que actualmente es el número 84 del mundo y está en el mejor momento de su carrera. Diestro, de revés a dos manos y muy completo. Es la primera vez que disputa el cuadro final de Wimbledon, después de haberse quedado varias veces en la fase previa. Su mejor resultado en un Grand Slam es la segunda ronda del Open de Australia 2021. Sólo se enfrentó dos veces contra un "top 10" (Schwartzman y Sinner) y en ambas cedió sin ganar un set. Es un habitual de los torneos Challenger.

"He jugado muy bien al inicio del partido y en el tercer set él ha mostrado su nivel. Estoy muy contento de haber jugado hoy al nivel al que he estado", dijo Alcaraz de su primer duelo en All England Club, satisfecho de lo que hizo después de que en Queen's tuviera una semana para adaptarse, y de qué manera, pues terminó conquistando el carismático torneo.

Djokovic también juega

La alteración del calendario por la lluvia hace que Djokovic juegue el mismo día que Alcaraz, aunque van por lados diferentes del cuadro y sólo podrían enfrentarse en la final. Después de Carlos, el viernes 7 de julio, es el turno de la número uno del mundo, Swiatek, contra Martic; y a continuación un clásico del tenis: Djokovic - Wawrinka.