Horario y dónde ver gratis el estreno de Alcaraz en el Godó, contra el portugués Borges

Carlos Alcaraz ya está preparado para volver a las pistas, después de no haber disputado el Masters 1.000 de Montecarlo (del que salió vencedor el ruso Andrey Rublev) para recuperarse de unas molestias. Su regreso es en el Conde de Godó o Barcelona Open Banc Sabadell, donde está entrenando desde la semana pasada. Y su día y hora de estreno ya están definidos. El número dos del mundo saltará a la pista Rafa Nadal el martes 18 de abril alrededor de las 16:30-17:00. Juega en el cuarto turno. A las 11:00 se enfrentan el italiano Passaro y Fernando Verdasco, que participa con una invitación. No antes de las 12:30, Ruud contra el joven estadounidense de 20 años Shelton. Cuando acabe este encuentro, eterno Feliciano López se mide al veterano David Goffin. Y después ya entra en la cancha Alcaraz contra el portugués Borges. La jornada en la pista principal la completa el duelo español entre Bernabé Zapata y Roberto Bautista. Todos los encuentros pueden verse en televisión gratis a través de Teledeporte. También puede seguirse a través de Movistar.

Nuno Borges es actualmente el número 79 de la ATP, y su mejor puesto ha sido el 63. Tiene 26 años y su carrera se mueve más por trofeos Challenger que ATP. En estos últimos, los de máxima categoría, muestra 10 victorias y 13 derrotas como currículum en toda su carrera. Contra "top 10" tiene dos encuentros: este año perdió con Rune en Acapulco (6-0 y 6-2) y en 2022 se enfrentó a Sinner en Sofía y perdió por 6-3 y 6-4.

Buenas sensaciones

"Barcelona es un sitio donde me encanta jugar, van a venir a verme mi familia y mis amigos y simplemente voy a salir a disfrutar e intentar evitar esa presión de defender el título", dijo el murciano, que el año pasado logró una victoria maravillosa en la Ciudad Condal y después continuó en la nube para imponerse en el Mutua Madrid Open. "Tengo que coger el ritmo de competición, pero la confianza en tierra la tengo y voy a utilizarla para jugar lo mejor posible", siguió analizando el español ante su estreno en la gira europea de tierra batida, que no sobre esta superficie. En 2023 ya ha pisado la pista lenta, ya que decidió arrancar el curso en Buenos Aires (después de no poder ir al Open de Australia), donde se llevó el triunfo, y después fue a Río de Janeiro, donde fue derrotado en la final.