Zverev dice que podía haber ganado a Nadal en el pasado Roland Garros y esto contesta el entrenador de Federer

Alexander Zverev va poco a poco recuperando su mejor nivel. En Montecarlo ya está en octavos de final después de derrotar a Roberto Bautista por 6-4 y 6-4. Antes de comenzar a jugar en el Masters 1.000 sobre tierra batida, en una entrevista con Eurosport, el tenista alemán habló sobre el proceso que ha seguido para recuperarse de la grave lesión que sufrió la pasada temporada, que fue lenta porque hasta que no pasaron dos meses no pudo ni andar. El tobillo se lo hizo polvo en las semifinales de Roland Garros contra Rafa Nadal. Sobre ese partido, Zverev declaró que sentía que podía haberlo ganado. “Rafa es obviamente el mejor jugador que jamás haya jugado en esa superficie, así que nunca sabes lo que sucede. Si no me lesiono, por supuesto que podría haber perdido, pero sentí que estaba jugando el mejor tenis de mi vida sobre tierra, sentí que al menos podía competir con él, lo cual estaba haciendo. Obviamente, el resultado del partido siempre depende de pequeños factores. No quiero sonar arrogante, pero sentí que esa podría haber sido la semana para mí".

Cuando Zverev se rompió el tobillo de forma escalofriante, el encuentro iba 7-6 (10/8) y 6-6 en favor de Rafa. Se estaba jugando bajo techo y la batalla apuntaba a histórica, pues ya habían jugado tres horas y 18 minutos y ni siquiera había acabado el segundo set. Las palabras del actual número 16 del mundo no han pasado inadvertidas en el mundo del tenis y uno de los que le ha contestado es Ivan Ljubicic, ex tenista y el entrenador de Roger Federer en el tramo final de su carrera. "Nadie quiere parecer arrogante, pero todo el mundo afirma haber estado a punto de ganar Roland Garros el año pasado 😂. ¡¡Me encanta!! ¡Adelante con la charla basura!🌶️", afirmó en Twitter el croata, en su época de tenista coincidió con el joven Nadal y tiene un 2-7 en contra en los cara a cara. En tierra batida no logró ganarle ni un set en tres duelos, uno de ellos en Roland Garros, y su encuentro más recordado es la final de Madrid de 2005, cuando el torneo de la capital de España todavía se disputaba en superficie dura en la Casa de Campo y el zurdo le remontó en la final dos sets (en esa época, las finales de los Masters 1.000 se disputaban al mejor de cinco sets).

Hay que recordar que sólo dos tenistas han sido capaces de derrotar a Nadal en Roland Garros. Lo consiguió el sueco Robin Soderling en los octavos de final de 2009 y Novak Djokovic en dos ocasiones: en los cuartos de 2015 y en las semifinales de 2021. La otra edición en la que ha participado Rafa y que no ganó, en 2016, se tuvo que retirar antes de disputar la tercera ronda contra Marcel Granollers por una lesión en la muñeca. Son 112 victorias y 3 derrotas del balear en el Grand Slam parisino.