Horario y dónde ver en televisión el Alcaraz - Ruud, de cuartos del Open de China

Carlos Alcaraz avanza con firmeza en el Open de China, lo que supone su vuelta a la competición tras tres semanas de descanso después del US Open, donde perdió en semifinales. En su estreno en Pekín venció con solvencia a Hanfmann y en los octavos de final brilló ante Lorenzo Musetti. Para los cuartos ya se cruza en el camino contra un "top 10".

Horario y dónde ver a Alcaraz

Para seguir avanzando en el torneo, el murciano tiene que derrotar al noruego Casper Ruud, actual número 9 del mundo. El duelo es el lunes 2 de octubre a partir de las 13:00 horas y puede verse en televisión a través de Movistar.

Ruud es un gran tenista, aunque lleva una temporada floja. En los precedentes con Carlos no ha tenido demasiadas oportunidades. Con una gran derecha y un revés algo peor, especialista en tierra porque juega con mucho efecto liftado, el miembro de la Rafa Nadal Academy ha perdido los tres duelos previos contra Alcaraz. Jugaron en Marbella en 2021 y se impuso el español por 6-2 y 6-4. Jugaron la final del Masters 1.000 de Miami y la victoria fue por 7-5 y 6-4; e inolvidable fue el triunfo en la final del US Open de 2022 (6-4, 2-6, 7-6 [7/1] y 6-3), lo que era un partido no sólo por el Grand Slam neoyorquino, sino por ser número uno del mundo. Carlos se convirtió en el más joven en la historia en llegar a lo más alto. Ruud llega al encuentro después de haberse dado una paliza de tres horas para imponerse al argentino Etcheverry. "Fue un partido perfecto para mí. Siempre puedes mejorar y ser mejor cada día, pero estaba orgulloso de mi tenis jugando a este nivel. Jugué con mucha calidad, con grandes tiros y con un gran juego al resto. Fue un gran partido y disfruté jugando hoy. Disfruto de China", aseguró el murciano.

Llega Alcaraz a las 60 victorias en 2023. Los cuartos de final de China quedaron definidos. Aparte del Alcaraz - Ruud, Dimitrov - Sinner (un posible Alcaraz - Sinner en semifinales a la vista, por tanto), Zverev - Jarry y Humbert - Medvedev.

En el cuadro femenino, Sara Sorribes se enfrenta a la número dos del mundo, Swiatek. El duelo también es el lunes 2 de octubre alrededor de las 7:00 de la mañana.