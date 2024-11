Ivanisevic, exentrenador de Djokovic, elige a Sinner por delante de Alcaraz

Novak Djokovic ganó 12 de sus 24 Grand Slams con Goran Ivanisevic como entrenador. El croata como tenista tenía uno de los saques más destacados de la historia, que le llevó a conquistar Wimbledon en 2001 cuando ya parecía que no podría conseguirlo. Perdió las finales de 1992 (contra Agassi en cinco sets), 1994 (contra Sampras en tres sets) y 1998 (contra Sampras otra vez, pero en cinco sets) y en la edición en la que levantó la copa participó por una invitación, pues era el 125 del mundo. Se impuso en el duelo por el título al australiano Patrick Rafter: 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 y 9-7. Como entrenador empieza ahora una nueva etapa dirigiendo a la kazaja Rybakina, después de cortar su relación con Djokovic este mismo año.

Si Djokovic está motivado...

Ha concedido una entrevista a tennismajors.com y sobre su expupilo, con el que tenía sus más y sus menos en pista por el fuerte carácter de ambos, aunque mantienen una buena relación, dijo que puede ganar más Grand Slams, pese a sus 37 años, pero todo depende de su motivación. “No sé si está motivado ni cuánto, pero en el momento en que decide jugar, significa que tiene muchas ganas de hacerlo. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz están claramente por encima del resto, pero yo pongo a Novak en el mismo grupo, porque cuando Novak realmente quiere jugar, sigue siendo el mejor del mundo, en mi opinión”, afirma Ivanisevic. Y pone un ejemplo: “Lo vimos en los Juegos Olímpicos... Si sale a la cancha así, todavía puede ganar un Grand Slam. Además, depende de su ranking y del sorteo, cuándo tiene que enfrentarse a Sinner o a Alcaraz, hay muchos factores, pero ¿puede Novak hacerlo? Sí, puede. Nunca puedes descartarlo, yo nunca lo haría”.

¿Sinner o Alcaraz?

El entrenador croata tiene claro quiénes son los dominadores actuales del tenis, y se moja entre uno y otro: “Son jugadores diferentes, pero cuando ambos están en su mejor momento, creo que Sinner es mejor. Es más consistente durante todo el partido y Alcaraz puede pasar de pegar golpes increíbles a cometer errores fáciles. Este año, Carlos tuvo algunas derrotas que no podría explicar... Si sacamos a Novak de la ecuación, dominarán, están muy por encima de cualquier otro jugador del Tour”, piensa. Esta temporada, Carlos y Jannik se han enfrentado en tres partidos oficiales y todos se los ha llevado el español (la final de la exhibición Six Kings Slam se la llevó el italiano), apurando siempre hasta el último set: las semifinales de Indian Wells y Roland Garros y la final de Pekín. Los dos se han repartido los cuatro Grand Slams: Roland Garros y Wimbledon para Alcaraz y Open de Australia y US Open para Sinner; pero el murciano ha sido más irregular en general, ya que el pelirrojo nacido en San Cándido ha llegado al menos a cuartos de final en todos los torneos que ha disputado.

Sinner y el dopaje

Al italiano, además, Ivanisevic lo defiende por el caso de dopaje que le acecha: “Espero sinceramente que lo dejen en paz y que lo dejen jugar, el tenis necesita a Sinner. Con Cilic tuve que lidiar con la AMA y gente así, mucha gente que no me gustaba y que sólo quería destruir la vida de alguien. Espero que el resultado sea positivo para Sinner”.