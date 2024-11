Djokovic renuncia a las Nitto ATP Finals

El serbio Novak Djokovicno disputará a partir del domingo las finales ATP de Turín, para las que se había clasificado, debido a "una lesión en curso". El ex número uno del mundo anunció su renuncia este martes en sus redes sociales. "Es un honor clasificarme para las Finales ATP de Turín. Tenía muchas ganas de estar allí, pero por una lesión en curso no estaré disponible la próxima semana", escribió en su Instagram, sin especificar la lesión. Djokovic es el jugador con mejor historial en las finales, con siete títulos: 2008, 2012-2015, 2022 y 2023.

"Pido disculpas a todos los que estaban planeando verme. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo. Hasta pronto", añadió el serbio. Djokovic dio por tanto por terminada su temporada al no estar Serbia clasificada para la Copa Davis de Málaga, en la que Nadal se retirará oficialmente del tenis.

Nole, a sus 37 años, hizo su última aparición en el Six Kings Slam con una victoria ante Nadal en el partido por el tercer y cuarto puesto. En partido oficial no juega desde el Masters 1.000 de Shanghái, donde cedió ante Sinner en la final.

El serbio, que solo ha ganado un título esta temporada, el oro olímpico en París 2024, el único que faltaba en su historial y su gran objetivo del año, sufrió una lesión de menisco en Roland Garros, algo que no le impidió llegar a Wimbledon, donde cayó en la final ante Alcaraz.

En el evento que se celebrará en Turín competirán Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Miñaur y Andrey Rublev. El sorteo se realizará el jueves 7 de noviembre a las 12:00 horas. Los partidos de la primera fase se disputarán del domingo 10 de noviembre al viernes 15 de noviembre. La primera sesión tiene dos horarios de inicio: a las 11:30 horas (dobles) y a las 14:00 horas (individuales); la segunda sesión, a las 18:00 horas (dobles) y no antes de las 20:30 horas (individuales). Las semifinales se celebrarán el sábado 16 de noviembre (14:30 y 20:30). La final se disputará el domingo 17 a partir de las 18:00.

Finales WTA

En las Finales WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka ganó a la italiana Jasmine Paolini por 6-3 y 7-5, y aseguró, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos, su clasificación para semifinales del torneo que se disputa en Riad. Sabalenka, que tardó una hora y 31 minutos en lograr su tercera victoria en cinco enfrentamientos con la transalpina, se acerca a su otro objetivo, acabar el año como número uno del mundo. La jugadora de Minsk, que en su primer partido ganó a la china Zheng Qinwen por 6-3 y 6-4, añadió otro triunfo en esta competición que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada. Esta segunda victoria, añadida a la lograda por Qinwen contra la kazaja Elena Rybakina en el duelo anterior, hace que Sabalenka acabe como líder del Grupo Púrpura y se clasifique como campeona del cuarteto a las semifinales. Paolini y Zheng se enfrentarán hoy en la última jornada, por el segundo puesto y por acceder también al siguiente tramo del evento. Rybakina queda ya eliminada.

Sabalenka, que ha ganado 22 de sus últimos 23 partidos, se mostró muy superior en la primera manga, pero necesitó de un esfuerzo extra en el segundo set. A pesar de romper el saque de la italiana y situarse con 4-2, Paolini reaccionó y quebró el servicio de su rival para ganar tres juegos seguidos, situarse con 5-4 y disponer de dos puntos de set para llevar el desenlace al parcial definitivo. No dio opción la número uno del mundo, que ganó los tres siguientes y cerró su objetivo.

La bielorrusa, ganadora en Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y Wuhan en dos meses, frustró las pretensiones de Paolini, que el sábado se convirtió en la segunda jugadora de más edad en ganar su primer partido de las Finales WTA después de la china Li Na, de 29 años, en 2011. Con las semifinales amarradas, la jugadora de Minsk está a un paso de asegurarse acabar 2024 en la cima del circuito. Para ello le falta una victoria que puede lograr ya en la última jornada de la fase de grupos, contra Rybakina.