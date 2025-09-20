Una leyenda absoluta del tenis, tajante sobre Alcaraz: "Nunca había visto nada igual"

Carlos Alcaraz no solo ha conquistado títulos esta temporada: ha ganado el reconocimiento de quienes escribieron páginas doradas del tenis mundial.

El estadounidense Andre Agassi y el australiano Patrick Rafter, ambos exnúmeros uno y leyendas vivas del circuito, han desgranado en una entrevista exclusiva con ATPTour lo que sienten cuando observan al español en acción.

Agassi, ocho veces campeón de Grand Slam, no ha necesitado eufemismos para describir el impacto de Alcaraz. “No hay lugar en el mundo donde vaya y no sea el favorito del público”, sentenció antes de desglosar el motivo de tanta admiración global. Según el norteamericano, el murciano ha logrado condensar en un solo estilo los rasgos que hicieron grande a la última era dorada del tenis.

Una mezcla de tres campeones en un solo cuerpo

“Novak, Roger y Rafa… es como una combinación de todos ellos en uno”, explicó Agassi, que destacó la rotación explosiva de Nadal, la defensa casi infinita de Djokovic y la sensación táctica de Federer conviviendo en cada golpe de Alcaraz. “Ver eso en una sola persona en una cancha de tenis es extraordinario”, añadió, subrayando que semejante síntesis de talentos convierte al español en “uno de los jugadores más explosivos y dinámicos que el tenis ha visto jamás”.

El propio Agassi confesó que haber visto a Alcaraz desde la grada ya le había impresionado, pero anticipó que compartir pista con él durante la Laver Cup será “algo especial”. Sus palabras reflejan el asombro de una generación de campeones que contempla cómo el joven de El Palmar traza, partido a partido, el retrato de un fenómeno sin precedentes.