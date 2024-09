El milagro de Cilic: de estar casi dos años parado a ser el tenista que gana un torneo con peor ranking

Marin Cilic se proclamó campeón del ATP 250 de Hangzhou tras derrotar en la final al chino Zhang por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/5). Una noticia que no tenía que ser sorprendente, ya que es el vigésimo primer título del tenista croata, pero que las circunstancias sí hacen extraordinario.

Cilic tiene 36 años y es uno de los jugadores que ha conseguido ganar un Grand Slam en plena época del “Big 3”. Logró el US Open de 2014. No muchos más tenistas lo consiguieron: el argentino Gaudio (Roland Garros 2004), Roddick (US Open 2003) y Safin (Open de Australia 2005) cuando el rey único era Federer, con Nadal ya empezando a asomar en el caso del ruso en Melbourne y Djokovic todavía verde. Después, Del Potro en el US Open 2009 y Wawrinka y Murray, que conquistaron tres cada uno: Open de Australia 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016 el suizo; y US Open 2012 y Wimbledon 2013 y 2016 el británico. En su últimos años ya se han unido a la lista Thiem, Medvedev, Sinner y Alcaraz. Cilic, además, disputó las finales de Wimbledon en 2017 y del Open de Australia en 2018, cediendo en ambas ante Roger Federer. También logró ganar a los tres miembros del "Big 3": una vez a Federer y dos a Nadal y Djokovic.

Una tortura con la lesión de rodilla

Estos números sirven para poner al croata en su sitio: un gran tenista, una gran carrera que le llevó a ser incluso el número tres del mundo. Pero las dos últimas temporadas ha sufrido una pesadilla con las lesiones. “Es absolutamente increíble. Estoy muy orgulloso de este logro para mí, mi equipo, mi familia. Todos los que estuvieron conmigo durante los últimos 20 meses. Ha sido difícil recuperarse de la primera cirugía, luego de la segunda... hoy tuve un poco más de suerte que Zhang”, dijo Marin tras ganar el título. Su inactividad le hizo caer en la clasificación, pero el talento está ahí y con su victoria en Hangzhou se convirtió en el tenista de la historia que ha ganado un título con peor ranking, siendo el 777 del mundo. El título le ha hecho subir más de 500 puestos, y ahora es el 212.

El calvario de Cilic comenzó en el arranque de 2023. Ahí fue operado por primera vez en enero, e intentó reaparecer en julio, en el torneo que se jugaba en Croacia, en Umag. Sólo disputó dos partidos en todo el curso. En enero de 2024 fue el regreso a las pistas de verdad, pero todavía con dolor, y en febrero volvió a parar. En mayo tuvo que pasar de nuevo por el quirófano. Reapareció en agosto jugando Challengers: Manacor, Cassis (Francia)... Y en su primer torneo ATP ha tocado la gloria.