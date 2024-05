El gracioso lapsus de Nadal en sus declaraciones después de caer ante Zverev

Roland Garros y la Philippe Chatrier vivieron una tarde única para tratarse de la primera ronda del torneo. Nunca se vio la central así en una jornada inaugural -aunque el torneo arrancara el domingo- y el final fue especialmente emotivo. Nadal envió una derecha fuera y Alexander Zverev alcanzó la segunda ronda. A partir de ese instante se desencadenaron las emociones en la grada porque en la pista Rafa transmitió una serenidad extraordinaria.

Amelie Mauresmo, la directora del torneo, se acercó a Rafa a preguntarle si estaba dispuesto a ofrecer unas palabras desde el centro de la pista. El ganador de 14 Copas de los Mosqueteros no quería saber nada de homenajes en París, pero accedió a hablar después de que lo hiciera el ganador del partido. Zverev prolongó su ejemplar comportamiento que había tenido en la pista. El alemán demostró durante el partido porque es el jugador más en forma del circuito. "No sé qué decir", fue lo primero que pronunció. Por primera vez en toda la tarde se le vio superado. "Gracias Rafa por todo. Es un honor. Hoy no es mi momento, es el momento de Rafa y no voy a hablar más", afirmó Zverev.

Y llegó el turno de Nadal. "Buenas tardes a todos", comenzó en francés. "Es difícil para mí hablar. No sé si será la última vez que juegue aquí, no estoy cien por cien seguro, pero si no vuelvo a hacerlo, ha sido muy especial sentir el amor de todos vosotros, ha sido emocionante", comentó. Y mientras en la grada aparecían las lágrimas en multitud de espectadores, el de Manacor seguía a lo suyo. "Han sido dos años duros de lesiones. He pasado todo este proceso con el sueño de poder volver aquí a Roland Garros. He sido competitivo, he tenido mis oportunidades, pero no ha sido suficiente ante Zverev. No sé qué deparará el futuro y no sé si volveré a jugar aquí. Estoy jugando mejor que hace dos meses. Puede que dentro de dos meses diga hasta aquí, suficiente, pero no lo sé. Espero volver a esta pista para los Juegos Olímpicos en dos meses. La montaña de sentimientos que tengo en esta pista es increíble", continuó. "Espero volver a veros otra vez, pero no lo sé", afirmó.

Y en las declaraciones de Rafa se le coló un lapsus que provocó las carcajadas en la Philippe Chatrier. En sus palabras en inglés se le coló que está a punto de cumplir 28 años y rápidamente se corrigió entre risas. El 3 de junio efectivamente Nadal estará de cumpleaños, pero serán 38 como se corrigió de inmediato.

Después de 15 partidos en dos años, una docena en lo que va de curso, Rafa se despidió de París. Lo hizo sin lágrimas, en primera ronda y dejando la puerta entreabierta. Su objetivo es regresar para los Juegos Olímpicos. ¿2025? En Madrid dijo que no regresaría al Mutua Madrid Open. En Roma y París no ha dicho eso.