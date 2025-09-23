La confesión de Alcaraz a Pau Gasol: “Quiero llegar en forma a la Davis”

La Laver Cup ha terminado y ha dejado algunas imágenes interesantes en la pista y fuera. Una de ellas fue la reunión de Pau Gasol y Carlos Alcaraz, un mito del baloncesto de nuestro país y mundial, y el joven tenista que sigue haciendo su historia, ya impresionante. Pau posó con Alcaraz y con el argentino Cerundolo antes de su partido, en el que se impuso el chico de El Palmar con claridad (6-2 y 6-1). Después, escribió en redes sociales: "Amigooo!!!! Lo que nos haces disfrutar con tu juego y personalidad".

También tuvieron una charla en los vestuarios, en los que, aparte de golf, deporte que los dos practican y del que son apasionados, Carlos le confesó cuáles son sus principales objetivos para lo que queda de temporada. “Las ATP Finals y después la Copa Davis, quiero llegar en forma a ver si podemos ganarla”, dice el tenista.

Son los dos últimos torneos del curso y están seguidos. La Davis, una competición única y centenaria, desde hace años tiene problemas para incrustarse en un calendario muy saturado y eso ha hecho que algunos de los jugadores "top" falten en muchas ocasiones. Es más, Alcaraz no jugó la eliminatoria previa en Marbella contra Dinamarca, justo después de conquistar US Open, por cansancio, con el añadido del viaje transoceánico y de que había un cambio de superficie incluida (de la pista dura a la tierra), lo que multiplica el riesgo de lesión sin la preparación adecuada. El equipo capitaneado por David Ferrerlogró una proeza al remontar un 0-2 al equipo nórdico, y meterse así para la Final 8, que se disputa en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. España juega los cuartos de final contra la República Checa el jueves 19. Las ATP Finals, el clásico Torneo de Maestros, que reúne a los ocho mejores de la temporada (Alcaraz y Sinner ya tienen billete), son en Turín, del 9 al 16 de noviembre. No habría en este caso ni cambio de país ni cambio de superficie.

La defensa del número uno

Antes, el pupilo de Juan Carlos Ferrero juega otros tres torneos: esta misma semana participa en el ATP 500 de Tokio, donde se estrena (el curso pasado, apostó por Pekín), después el Masters 1.000 de Shanghái y, por último, el Masters 1.000 de París, cita que ocasiones se pierden algunos de los mejores tenistas pensando justamente en las ATP Finals. Los cuartos de final son hasta ahora el límite de Alcaraz en estos dos últimos Masters 1.000. Carlos se juega, aparte de los títulos, acabar 2025 como número uno del mundo, puesto que recuperó tras su triunfo en Nueva York.