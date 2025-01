Open de Australia: de la remontada de Davidovich al paseo de Djokovic

El jugador con el que salen las entradas más rentables en la actual edición del Open de Australia es el malagueño Alejandro Davidovich. Si en segunda ronda remontó dos sets al canadiense Auger-Aliassime, para lo que invirtió cuatro horas y 51 minutos, en tercera ronda repitió experiencia. Enfrente estaba el checo Jakub Mensik y volvió a ir de más a menos para imponerse por 3-6, 4-6, 7-6 (9/7), 6-4 y 6-2. Eso sí estuvo menos en pista, tres horas y media.

"Tres partidos seguidos ganando en Australia por primera vez, remontando los dos primeros sets. Es increíble", comentó en pista después de citarse en octavos con el estadounidense Tommy Paul, que acabó con Roberto Carballés, y fue su verdugo en 2023.

La remontada ante el checo estuvo adornado con dos puntos de partido salvados durante el agónico "tie-break" con el que se resolvió el tercer set. Davidovich, que aseguró después del duelo ante Auger-Aliassime que no se podía mover, fue capaz de superar sus problemas físicos para convertirse en el décimo noveno tenista español que alcanza los octavos a orillas del Yarra. El andaluz valora especialmente su trayectoria en Melbourne después de un año 2024 en el que se despeñó hasta el número 66 del mundo cuando había rozado el "top 20". "Sólo quiero estar calmado y disfrutar del siguiente partido. Tuve muchos problemas el año pasado y no tuve la oportunidad de estar listo mentalmente. Ha habido muchos cambios. Si tengo que hablar, hablaré en un futuro de lo que ha pasado y no quiero darle mucha bola a esto. Creo que he formado un buen equipo y ahora estamos muy compenetrados", apuntó Davidovich. "Siempre he sido un jugador con muchos altibajos, pero esa no era mi esencia. He tenido picos muy buenos y picos horribles. Esta sensación y todo el trabajo que hemos hecho durante estos meses es lo que me gusta, me voy a la cama muy tranquilo", afirmó antes de irse a descansar.

Novak Djokovic también está octavos y lo firmó con su partido más contundente en lo que va de torneo. Después de titubear en las dos primeras rondas, el diez veces campeón del torneo arrolló al checo Tomas Machac por 6-1, 6-4 y 6-4. Ahora le espera otro checo, Jiri Lehecka.

Nole no pudo disimular en la celebración su satisfacción por el nivel mostrado en la Rod Laver: "Creo que jugué muy bien. Estoy muy feliz con mi juego y un poco sorprendido con el resultado. Ha sido el mejor partido en lo que va de torneo". Y es que tanto ante el estadounidense e invitado Nishesh Basavareddy como ante el portugués procedente la previa Jaime Faria necesito cuatro sets.

El balcánico es el segundo jugador de más de 37 años que alcanza los octavos de final en Melbourne Park. El primero fue Roger Federer.