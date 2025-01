El gesto de Carlos Alcaraz con el chico de la limpieza en Australia que ha sorprendido a todos

Carlos Alcaraz está listo para el Abierto de Australia, pero no disputará su partido de primera ronda el próximo lunes contra el kazajo Alexander Shevchenko en la pista central Rod Laver Arena después de que la organización del Abierto de Australia diera prioridad para jugar en el principal escenario al italiano Jannik Sinner y al serbio Novak Djokovic, que también se estrenarán este lunes.

El orden de juego de este lunes salió a la luz en la tarde del sábado y resolvió una de los interrogantes de la calurosa jornada del sábado sobre la asignación de las principales pistas teniendo en cuenta que los tres favoritos empiezan el mismo día.

Carlos Alcaraz está más que listo. "Sabíamos que el saque era algo que teníamos que mejorar, que había que hacer algo. Este movimiento es un poquito más relajado, con la muñeca más relajada para ver si tengo mejor ritmo", aseguró.

"Yo creo que eso me va a ayudar. El jugar más relajado evita también muchísimas cosas durante el partido, no estás tan tensionado, que luego eso te pasa factura en el físico", decía sobre cómo se encontraba.

"Yo jugaba con un peso bastante bajo y decidimos probar con cinco gramos y lo noté bastante bien. Para mí lo más importante era que pudiera mover la pelota igual de bien", continuó, explicó el joven de 21 años.

Carlos Alcaraz es admirado en Australia y en todo el mundo, por su tenis y por su comportamiento. Una de las imágenes antes de empezar el torneo ha sido su paseo por el pasillo de los vestuarios. Ha saludado a todos y ha ayudado el chico de la limpieza. Aunque puede parecer normal, no todos los deportistas de máxima élite se preocupan por quienes trabajan debajo de ellos.

Además, Carlos Alcaraz reconoció cómo lo influía Topuria: "Verle con esa confianza antes de cada pelea me inspiró bastante. Me inspiró a no tener dudas de mí mismo y a saber quién soy", aseguró

Alcaraz también fue preguntado por la innovación del torneo respecto a la nueva posición a pie de campo del banquillo para el equipo de los tenistas.

"Juanqui me dijo que se ve perfectamente y para mí es fácil comunicarme con ellos", desveló.

También le preguntaron por Sinner: "Para jugar contra el mejor jugador del mundo se necesita una mentalidad diferente¿ y que si tiene un mal día ¿hay un 99 % de posibilidades de perder el partido"