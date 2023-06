Clasificación ATP: el sorprendente puesto de Nadal más allá del "top 100" y cuándo puede recuperar Alcaraz el número uno

Terminó Roland Garros y Novak Djokovic, después de superar a Casper Ruud, se coronó con su Grand Slam número 23, una cifra única en un lugar especial, como reconoció, porque justo en la Philippe Chatrier es donde más le ha costado ganar históricamente, porque es el reino de Nadal (tres finales perdidas contra él y otra contra Wawrinka). Esta vez Rafa no pudo jugar por su lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y eso, además, tiene consecuencias en el ranking, que se ha actualizado este lunes.

Es doloroso y sorprendente ver a Nadal más allá del "top 100". El balear es el 136 del mundo, algo que no se veía desde hace más de 20 años: el 14 de abril de 2023 era el 109 de la clasificación. En todo ese tiempo, el balear estuvo el récord de 912 semanas consecutivas en el "top 10". La caída, por otro lado, es lógica e inevitable tal y como se cuentan los puntos ATP, que duran 52 semanas después de conseguirlos, y si no se juega, se van perdiendo. Esta vez han sido los 2.000 por el triunfo del año pasado en Roland Garros, de ahí el descenso tan abrupto. Nadal tiene en la actualidad 445 puntos y cuando acabe la temporada, en la que ya no va a competir, tendrá sólo los 45 del Open de Australia, el torneo en el que se hizo daño. Pero si sus planes salen bien y vuelve en 2024 ya recuperado no va a tener problema para entrar en los torneos porque puede recurrir al ranking protegido para los jugadores lesionados o incluso ser invitado donde quiera, porque se lo ha ganado: es un icono y una leyenda de su deporte.

El líder de la clasificación es Novak Djokovic, que comienza su semana 388 al frente de la clasificación y sigue ampliando su plusmarca. El serbio tiene 7.595 puntos y por detrás está Carlos Alcaraz con 7.175, por tanto los separan 420. El español está apuntado a Queen's (19 de junio - 25 de julio), pero su estado físico marcará si acude o no, después de los calambres y los problemas físicos que sufrió en la semifinal de Roland Garros ante Nole. El torneo londinense da 500 puntos al ganador, por lo que Carlos podría recuperar el liderato de la clasificación antes de Wimbledon, ya que Djokovic no suele jugar ninguna cita previa a La Catedral. Después, ya en el Grand Slam, ambos parten de cero porque el año pasado no se repartieron puntos en el All England por el veto que hicieron a los jugadores rusos y bielorrusos.

Así está el "top 10"