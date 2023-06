Novak Djokovic y el año en el que despertó la bestia

"El viaje no ha terminado", dice Novak Djokovic, deseoso, unas horas después de ganar Roland Garros, de que llegue ya Wimbledon, con piernas todavía para seguir acelerando en la carrera histórica con Nadal y Federer en la que ya se ha puesto por delante, y además parece el más preparado para no dejar de apretar. Federer se quedó ya en el camino con 20 Grand Slams, una proeza; y Nadal está en el avituallamiento para agotar las últimas energías en 2024 e intentar sumar algún "Grande" más a los 22 que ya tiene, una cifra impresionante que ahora acaba de superar Novak.

El serbio empezó la "carrera" con mucha desventaja, pero desde 2011 ha sido el rey del circuito. Muchas cosas le sucedieron a Djokovic en esa época. Para empezar, el cambio físico cuando conoció al doctor Igor Cetojevic y le hizo una prueba para demostrarle que era celíaco, como contó el propio médico en ESPN: hizo que el tenista se pusiera una mano en el estómago y la otra con la palma hacia arriba; Cetojevic la empujó hacia abajo y Nole aguantó sin problema. Después, lo repitió, pero poniendo un trozo de pan en medio de la mano que estaba en el estómago... Y entonces Djokovic no aguantó el empujón.

Cambio físico y mental

El serbio comenzó desde ahí con una dieta sin gluten, sin lácteos, sin azúcar refinada y rica en zumos de verduras, frutas o con ayunos intermitentes de hasta 16 horas, que son algunos de los detalles que ha desvelado él mismo. Eso fue a mediados de 2010, después de que estuviera pasando algunos problemas de lesiones, y su transformación fue evidente, convirtiéndose en una persona más delgada, fibrosa, elástica. Fue un cambio no sólo para el tenis, también para el resto de su vida. Además, maduró dentro de la pista y poco a poco fue forjando la mentalidad que le ha convertido en uno de los deportistas más fuertes de la historia.

16-9-1

En ese momento, Djokovic sólo tenía un Grand Slam en su palmarés, el Open de Australia de 2008. Por edad, el primero del "Big 3" en conquistar un "Grande" fue Federer, Wimbledon 2003, y el grueso de su palmarés lo logró en los años siguientes: entre 2004 y 2009 llegó a 15 y superó a Pete Sampras, que tenía el récord anterior con 14, un lugar al que parecía que nadie podía llegar... En 2010, el suizo añadiría unos más y entre 2011 y 2018 ya completó su colección, de forma más escalonada, para alcanzar los 20. Nadal comenzó a sumar en 2005 en Roland Garros y vivió su curso más impresionante en 2010, con tres de los cuatro Grand Slams (París, Wimbledon y US Open). Después no ha dejado de ganar con regularidad en este tipo de torneos (sólo 2015, 2016 y 2021 sin éxito, a lo que se unirá este 2023), principalmente en la tierra francesa, pero también en el US Open (2013, 2017 y 2019) y el inolvidable Open de Australia de 2022. Todo esto último lo ha conseguido en la, digamos, «época Djokovic».

Al acabar 2010 la situación era la siguiente: Federer, 16 Grand Slams; Nadal, 9; Novak, 1. Desde ahí, el serbio ha peleado para dar la vuelta a la situación sumando en todos los años menos en 2016 y 2017, cuando le torturaba una lesión en el codo, la única grave de su carrera, de la que tuvo que operarse. Tuvo tres cursos, 2011, 2015 y 2021, en los que ha conseguido tres de los cuatro y a ver qué sucede éste. Nole ha dominado Australia, ha rascado lo que le ha dejado Nadal en tierra y en Wimbledon venció en tres finales a Federer.

Claves de la temporada de hierba