El puntazo de Alcaraz que se hace viral porque hay otro exactamente igual de Federer: vean los dos vídeos clavados

Carlos Alcaraz no pudo pasar de las semifinales de Roland Garros, al caer ante Djokovic, mermado por los calambres propiciados por los nervios y la tensión. Lo que sí dejó el español fue el punto del partido y posiblemente del año tenístico, al menos lo que se lleva disputado. Esa jugada, que se ve pocas veces en una pista porque es un golpe que no "existe", se hizo viral, y no sólo por la espectacularidad, también porque Roger Federer hizo una igual.

El parecido es asombroso. La única diferencia prácticamente es que uno de los golpes de Alcaraz es una derecha invertida y Federer recurre al revés cortado. Pero por lo demás... La aproximación a la red, la carrera para atrás y el recurso. Incluso la celebración, pues los dos levantan el brazo de forma similar, sabiendo que acababan de hacer algo extraordinario.

El paralelismo no se queda ahí. La acción de Federer es también en el mismo escenario y en el mismo partido, las semifinales de Roland Garros, la Philippe Chatrier, pero con 17 años de diferencia, de 2006 a 2023. Pero es que además aquel encuentro también tuvo la lesión de uno de los dos jugadores. En ese caso se trató del argentino David Nalbandian, que tuvo que retirarse. Alcaraz aguantó hasta el final en la pista porque, según aseguró, pensaba que tenía un uno por ciento de posibilidades de ganar y se aferró a ese pequeño resquicio. Pudo jugar algunos puntos buenos más, pero todo recursos: muñeca, palazos... Porque el físico no reaccionaba. Justo se ha visto este vídeo común el año en el que han comparado a Alcaraz y Roger por la superioridad mostrada por el español hasta encontrarse con Djokovic en las semifinales.

Federer disputó ese 2006 su primera final de Roland Garros, en la que perdió con Rafa Nadal por 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6 (7/4). El año anterior, el tenista suizo ya había chocado con el español, pero en semifinales, con victoria para el zurdo por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-3. Era el comienzo de una rivalidad que terminaría convirtiéndose en histórica. También el comienzo de la tortura que Federer sufrió con Rafa en Roland Garros. Nunca logró vencerlo en París, pero sí aprovechó un año en el que perdió el balear, 2009, para conquistar la Copa de los Mosqueteros.