La jugada de Alcaraz para ver una y otra vez: se inventa un golpe que no existe y Djokovic sólo puede aplaudir

Carlos Alcaraz se encontró una dura resistencia en Novak Djokovic, como no podía ser de otra manera cuando delante hay una leyenda del tenis, además en plena forma pese a sus 36 años. Era el partido más esperado de la temporada, con muchas claves, porque el serbio está en su territorio preferido, los Grand Slams; y el español estaba jugando un tenis de muchos quilates en París hasta llegar a las semifinales. Menos consistente en el arranque de partido que en duelos anteriores, cedió el primer set el murciano por 6-3. Pero espectáculo sí estaba dando, y del bueno, con este punto que va a recorrer el mundo al comienzo del segundo parcial...

Novak Djokovic estaba jugando mucho a cortar ritmo, con bolas altas, con dejadas... A una de estas últimas corrió Carlos Alcaraz y llegó algo justo, pero bien. Jugó al despiste el pupilo de Juan Carlos Ferrero, amagando con el cruzado para después cortar la pelota y tirar paralelo. Pero no engañó a su rival, que le devolvió la pelota larga. Parecía imposible, pero de verdad, llegar a este último golpe, aunque Alcaraz lo intentó, como siempre. Corrió para atrás, la bola estaba lejos, no podía hacer la clásica gran Willy por debajo de las piernas porque no había distancia suficiente, pero el español resbaló y por el lado consiguió golpear la pelota, que además pasó la red, y además tocó justo en la línea.

Levantó la mano el número uno del mundo porque el éxtasis llegó a la Philippe Chatrier. Djokovic, mientras, pasó de la incredulidad al principio, del cómo es posible que haya hecho eso, a reírse también y a aplaudir el tiro de su oponente. Es uno de los golpes del año en el partido del año.