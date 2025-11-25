Rafa Nadal lo tiene claro con Vinicius y le manda un contundente mensaje

Hace poco más de un año, Rafa Nadal colgaba la raqueta de forma definitiva. "No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida todo tiene un principio y un final. Y es el momento adecuado. Ha sido una carrera mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", dijo entonces. El 14 veces campeón del Roland Garros abandonó un deporte que había narrado su vida: sus altos, sus bajos y su razón de ser. Poco más de un año después de su retirada, el deportista ha hablado en Universo Valdano sobre su marcha de la tierra batida, abriéndose en canal sobre cómo ha sido sus primeros 365 días alejado de la pista. El pasado miércoles se cumplió un año exacto de la retirada definitiva de Rafa Nadal de la competición oficial. Un final, en cierto modo triste, ya que sucedió con la eliminación de España en Copa Davis a manos de Países Bajos.

"Mi cuerpo no daba para más"

Nadal asegura que apuró todas sus "opciones" de seguir compitiendo y que eso le permitió poner fin a su carrera con "el convencimiento y la tranquilidad" de saber que "el cuerpo no daba para más", además de reconocer que el éxito puede a veces convertirte en "una persona infeliz". "Yo sí que estaba preparado porque apuré mis opciones hasta el final. Y el hecho de haber apurado hasta el final todas las opciones reales que tenía, de seguir compitiendo al nivel que a mí me hubiera gustado seguir compitiendo, me dio el convencimiento y la tranquilidad de terminar en paz y convencido de que era la decisión que tenía que tomar porque no había más, el tanque estaba ya al límite", señaló en el programa 'Universo Valdano' de Movistar+. En este sentido, confesó que no guarda "ningún tipo de mal recuerdo" sobre su adiós.

"Hay gente que, como es lógico, pensaba que lo debería haber dejado antes, que no tenía sentido, pero para mí sí que tenía un sentido. Uno tiene que actuar en consecuencia a lo que uno es como persona. Y yo actué como tal, intenté apurar mis opciones hasta que realmente no las había. A mí me gustaba lo que hacía, yo no me retiré por estar cansado de lo que estaba haciendo o sin la motivación necesaria, yo me retiré porque el cuerpo no me daba para más. Pero yo seguía siendo feliz haciendo lo que hacía", expresó.

"Tuve una operación en la que me dijeron que había opciones de recuperarme completamente de ello, y tenía que darme un tiempo prudencial para saberlo. Llegó un momento en el que me di cuenta que podía competir, sí, pero no al nivel para seguir. Llevé mi carrera al límite, lo más lejos que la podía llevar, dadas todas las circunstancias que tuve", indicó.

Además, reconoció que tras la retirada ganó "tranquilidad". "No sientes esa responsabilidad diaria de tener que rendir, y a veces rendir en unas condiciones no aptas para poder rendir, y eso a nivel personal te va desgastando y terminas no siendo todo lo feliz que debería ser alguien como yo, que soy un afortunado. Se ha terminado una etapa que ha sido excepcionalmente bonita para mí. Se ha ido algo que me ha apasionado, que es competir al más alto nivel. Esa adrenalina... Son cosas que se quedan ahí para siempre", manifestó.

"Tiene que entender quien es la autoridad..."

Reconocido madridista, también se refirió a un posible futuro como presidente del club de sus amores y lanzó un claro mensaje a Vinicius ."Lo de ser presidente me lo preguntan habitualmente y respondo lo mismo: ahora no le conviene al club, porque tienen al mejor. A nivel conceptual, si me preguntan si quiero ser presidente del Madrid digo 'pues claro que sí, ¿por qué no?'. Sería un reto bonito, motivacional y excitante para mí", dijo, aunque reconociendo que lo ve "lejano y difícil".

También analizó la situación entre Xabi Alonso y Vinícius en el Real Madrid. "Creo que se arregla hablando, desde el entendimiento. Vini tiene que entender quién es la autoridad y respetarla, y también al club, por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo, y esas cosas que salen de él, que a veces no gustan, se pueden corregir desde el diálogo y desde una concienciación de que las cosas se pueden mejorar", apuntó.

Un consejo a Lamine Yamal

Sobre las polémicas que rodean a la estrella blaugrana Lamine Yamal, Rafa lo tiene claro. "Le diría que se rodee de gente que le ayude, gente que quiera lo mejor para él. Espero que él sea lo suficientemente inteligente para escuchar las cosas que a veces los personajes de éxito no queremos escuchar. A veces no es fácil escuchar cuando eres un personaje de muchísimo éxito, pero tienes que encontrar tu vuelta a la vida real. Esto es algo importante para alguien como él, que es tan joven", indicó. "Hay muchas formas de llegar al éxito, y la manera en la que lo toleras y convives con él te puede hacer una persona equilibrada y feliz o te puede terminar haciendo una persona infeliz", sentenció.