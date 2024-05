Sinner confirma que tampoco jugará en Roma: así estará el ranking con él, Alcaraz y Djokovic en Roland Garros

Jannik Sinner tuvo que retirarse del Mutua Madrid Open antes de disputar los cuartos de final contra Félix Auger-Aliassime, por un problema en la cadera, que estaba pendiente de evolución. El tenista italiano dio nuevas noticias a través de sus redes sociales, y no son buenas...

"No es fácil escribir este mensaje pero después de hablar nuevamente con los médicos y especialistas sobre mis problemas de cadera tengo que anunciar que lamentablemente no podré jugar en Roma. Obviamente estoy muy triste por no haberme recuperado, siendo uno de mis torneos favoritos. No podía esperar a volver y jugar en casa frente al público italiano 💔🇮🇹 . Todavía vendré a Roma unos días y pasaré por el Foro Itálico. ¡Gracias por sus mensajes de apoyo que aprecio mucho! Ahora trabajaré con mi equipo y mis médicos para estar listo para Roland Garros. Nos vemos pronto", escribió en "X" el número dos del mundo.

Las lesiones en Madrid

Se une, por tanto, a la baja confirmada de Carlos Alcaraz por sus problemas en el antebrazo y a la más que posible de Medvedev, que es el defensor del título en la capital italiana. El ruso se resintió de un problema en el aductor derecho y también se retiró en la Caja Mágica después de ceder un set ante Lehecka, que posteriormente abandonaría a los seis juegos de la semifinal ante Aliassime porque se le quedó bloqueada la espalda.

Está siendo, por tanto, una gira europea de tierra batida extraña para los jugadores de la parte de arriba del ranking. Djokovic reaparece en Roma, el torneo sobre esta superficie que mejor se le da (seis veces campeón). Antes sólo ha jugado Montecarlo, donde cedió en semifinales ante Ruud. Sinner también fue semifinalista en Montecarlo, pero en Madrid apenas ha jugado un partido y ahora se pierde Roma. Alcaraz se perdió Montecarlo y también Barcelona, y en Madrid llegó hasta los cuartos, pendiente del antebrazo que le hará perderse Roma. Rublev le remontó para derrotarlo en tres sets.

El ranking en Roland Garros

Así, la lucha por el número uno queda aparcada, al menos hasta Roland Garros (se disputa del 20 de mayo al 9 de junio). Al Grand Slam, Djokovic llegará liderando la clasificación mundial. Ahora tiene 9.990 puntos y en Roma defiende 180 por los cuartos de final del año pasado, por tanto si tiene un buen torneo ampliará la puntuación. Sinner será en París el número dos: el lunes tendrá 8.860, pero perderá 90 por no jugar en Roma. El tres se mantendrá Carlos Alcaraz: 7.345, que verá reducidos en 45 unidades al no estar en el Foro Itálico. Medvedev, por su parte, si no va a Roma perderá 1.000 puntos, pero aún así podría mantener la cuarta posición en el ranking, con opciones de quitársela de Zverev.

Este panorama haría que Sinner y Djokovic no pudieran encontrarse hasta una hipotética final que Alcaraz tendría que vérselas con el italiano o con el serbio en unas hipotéticas semifinales. Aunque eso es mirar demasiado lejos: lo primero que tienen que hacer es llegar en las mejores condiciones físicas posibles.