Tragedia en Turín: dos aficionados fallecen en las ATP Finals

Lunes teñido de luto en el Inalpi Arena de Turín, donde se están disputando las ATP Finals de tenis; el torneo donde se enfrentan los ocho mejores tenistas del circuito mundial. Dos aficionados de avanzada edad han fallecido en las inmediaciones del recinto.

Uno de ellos tenía setenta años y se sintió indispuesto durante la mañana, en las inmediaciones del pabellón. Finalmente, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por reanimarlo, tampoco cuando fue trasladado al hospital de Molinette, por lo que el aficionado acabó perdiendo la vida.

Ya a lo largo de la tarde, otro seguidor de 78 años se desmayó en pleno partido entre Fritz y Musetti. El servicio de asistencia 118 -equivalente al 061 en nuestro país- acudió para atender a la víctima, pero tampoco pudieron hacer nada para que saliera adelante.

El Inalpi Arena, con capacidad para más de 20.000 espectadores, es el recinto que alberga las ATP Finals de esta semana. Al menos durante el año que viene, este pabellón repetirá como sede, mientras que en adelante es posible que haya rotación con otras grandes ciudades italianas, ya que el evento se quedará en el país transalpino hasta 2030.