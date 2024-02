Los tres abandonos de Carlos Alcaraz en 207 partidos y el increíble récord de Federer

Uno de los récords más impactantes en la carrera de Roger Federer, más allá de los títulos o de su elegante forma de jugar, es que nunca se retiró de un partido por lesión. Disputó 1.251 duelos individuales y 275 de dobles, y los acabó todos. En la historia del tenis sólo Jimmy Connors participó en más encuentros, 1.274 más 283, pero en su caso catorce veces tuvo que dar la mano al rival antes de que acabara el encuentro porque no podía seguir.

Nadal y Djokovic

A Nadal, por ejemplo, le ha pasado en nueve ocasiones. Para el balear es llegar al límite porque abandonar siempre la ha costado al pensar que tenía que seguir dándose oportunidades pese al dolor, que se le podía pasar y dejarle jugar, y alguna vez incluso ganó en circunstancias adversas. En el caso de Djokovic han sido 13, muchas de ellas en el arranque de su carrera, cuando todavía no había forjado ni el físico ni la mentalidad que ha mostrado durante muchos años hasta convertirse en el mejor.

A Carlos Alcaraz le quedó una espina en su carrera que no va a poder cumplir: enfrentarse a Federer. El suizo se retiró antes de que pudieran medirse. Al hablar sobre ello en 2022, justo después de convertirse en el número uno del mundo más joven de la historia, dijo sobre el suizo: "Es talento puro, clase, elegancia, también ha durado tanto por cómo juega y se mueve, parece que no se exige. Leí el otro día que no se ha retirado en ningún partido y yo ya lo hice en uno el año pasado".

Lesión leve

Han pasado muchos meses desde aquel septiembre de 2022. El murciano ya va por 207 encuentros y son tres los que no ha podido terminar. El último fue en Río de Janeiro, cuando después de haber jugado sólo dos puntos, durante el tercero, se torció el tobillo. Intentó continuar, pero con 1-1 en el marcador, pensó que no merecía la pena. Después, tras hacerse las pruebas pertinentes, tranquilizó sobre estado de su tobillo derecho: “Acabo de realizarme una resonancia magnética en el tobillo tras la lesión de ayer, y tengo un esguince lateral grado II que me tendrá unos días parado… Nos vemos en Las Vegas e Indian Wells!”, anunció en sus redes sociales.

Su calendario, por tanto, sigue adelante y podrá jugar contra Nadal la exhibición de Las Vegas organizada por Netflix (3 de marzo) y participar en el primer Masters 1.000 del curso (6-17 de marzo), donde además defiende título.

Las otras dos veces en las que Carlos se quedó a medias en un encuentro fueron los cuartos de final del US Open 2021 ante el canadiense Felix Auger-Aliassime por un problema en el aductor de la pierna derecha y las molestias que arrastraba en el muslo izquierdo y en el abdomen. Había cedido el primer set por 3-6 y caía en el segundo por 1-3 después de 1 hora y 8 minutos. Fue el torneo en el que se dio a conocer al mundo de verdad, con su triunfo en tercera ronda ante Stefanos Tsitsipas, en cinco sets. En los octavos ante Gojowczyk también necesitó llegar al parcial definitivo. Todo ese esfuerzo lo terminó pagando con 18 años.

El otro fue en los cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy 2022 contra el danés Holger Rune. Perdió el murciano el primer set por 6-3 y llegó al tiebrek del segundo. Antes, ya había notado un pinchazo en el costado izquierdo y al comienzo de desempate paró definitivamente. Incluso en caso de ganar ese parcial, tenía que jugar otro y era absurdo. Esa lesión le impidió disputar después la Copa de Maestros.

Otras veces, Alcaraz también ha aguantado en pista limitado. Le pasó en la final de Río 2023 contra Norrie y, sobre todo, con los calambres que le dejaron tieso en las semifinales de Roland Garros de 2023 ante Djokovic. Acabó esos encuentros, pero sin opciones reales de victoria.