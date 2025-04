La ucraniana Lesia Tsurenko denuncia acoso del que fuera CEO del circuito femenino

Lesia Tsurenko es una tenista ucraniana que en 2019 llegó a ser la número 23 del mundo. Un año antes fue cuartofinalista del US Open y y entre 2015 y 2018 ganó cuatro títulos de la WTA: Acapulco (2), Guangzhou y Estambul. Con 35 años es la número 239 del ranking mundial y ha publicado una carta en la que lanza durísimas acusaciones contra Steve Simon, exCEO de la WTA.

"Es el momento de contar la verdad", apunta Tsurenko en relación a una conversación que tuvo en Wimbledon hace un par de años con Simon. En ella la tenista asegura haberse sentido "acosada" y "abandonada".

"Desde niña soñé con ser tenista profesional. Pasé por infinidad de obstáculos en mi camino hacia mi sueño. Entregué toda mi fuerza, mi alma y todo lo que tenía dentro. Ser deportista profesional es un trabajo duro, y creo que todos los jugadores estarán de acuerdo conmigo. Es un trabajo donde das el 100% de ti cada día. Ni en mis peores pesadillas podría imaginar que un circuito profesional, que consideraba mi casa, se convertiría en un sitio terrorífico, donde el CEO de la organización (Steve Simon), de manera consciente, cometió un acto de abuso moral contra mí, lo que me llevó a un ataque de pánico y la imposibilidad de hacer mi trabajo", apunta.

"Hablé sobre esto de manera directa y abierta. Intenté buscar protección y justicia dentro de la WTA, pero, en respuesta, encontré indiferencia e injusticia, lo que me llevó a una prolongada decadencia moral. Dolor, miedo, ataques de pánico, humillación, ocultación de información y acoso a mi equipo para silenciarme. Y esto es sólo una parte de la lista de cosas que tuve que soportar. La WTA rechazó proteger a una mujer, una tenista, un ser humano. En su lugar, el circuito femenino eligió proteger a una persona en posición de liderazgo. Mi última oportunidad de defender mis derechos, mi dignidad y prevenir este tipo de actos de violencia en el deporte es buscar justicia en un juicio. Este es el camino que he elegido desde finales del año pasado. Rezo a Dios para que nadie pase por lo que he pasado y que cada uno se haga responsable de sus acciones", concluye.

Tsurenko afirma que hace dos años sufrió un ataque de pánico tras una conversación con Simon, donde se quejó de la calidad de las pelotas en Monterrey y defendió la posibilidad de que las jugadoras rusas y bielorrusas pudieran competir en Wimbledon y los Juegos. Tsurenko asegura haberse sentido desprotegida por la falta de apoyo de la WTA y revela su intención de acudir a los tribunales.