Vida extra para Sinner tras la retirada en los octavos de Wimbledon de Dimitrov, que ganaba dos sets a cero: “No me siento vencedor de este partido”

Los campeones en ocasiones también tienen suerte. La cara de Jannik Sinner no era la de un tenista que se acaba de clasificar para los cuartos de final de Wimbledon. Las circunstancias en las que lo hizo eran el motivo: perdía el partido contra Grigor Dimitrov, tenía una montaña por delante, 6-3, 7-5 abajo, 1-2 arriba en el tercero, cuando el búlgaro sacó e hizo un “ace”. Mientras el juez de silla cantaba el 2-2, el tenista que acababa de servir se fue al suelo y se llevó la mano al pectoral derecho. Sinner rápidamente fue a interesarse por él. En un principio, a Dimitrov le salió una risilla nerviosa. Un rato después era llanto.

Fue atendido en pista, con el italiano muy presente, se fue al vestuario y volvió para decir que los médicos le habían dicho que no podía seguir. Apenas podía levantar el brazo para dar la mano al árbitro. Un drama. Jannik acompañó a su colega al vestuario cuando se marchó. La entrevista post partido era un papelón y Sinner no tuvo inconveniente en admitir: “No me siento vencedor”. Además, pidió un aplauso para Dimitrov.

La única vez en sus cinco duelos que el búlgaro venció al hoy número uno fue en 2020. Es otro jugador ahora el pelirrojo, una máquina, pero había encontrado la manera de cortocircuitarlo. Estaba muy cerca de volver a conseguirlo, firme en el saque y con la derecha, y haciendo mucho daño con el revés cortado, posiblemente el mejor de la actualidad. Hay algo en lo que casi todo mundo del tenis está de acuerdo: qué bien juega Dimitrov cuando juega bien. Su elegancia a la hora de ejecutar los golpes no es sólo una pose, es que tiene mucho talento y cuando está inspirado, le hace frente a cualquiera. “Me ha hecho sentir como si tuviera trece años”, confesó el año pasado Alcaraz, al perder con Grigor en Miami. “No sabía qué hacer”, añadió. Algo así estaba sintiendo Sinner, que en el segundo set incluso parecía remontar cuando hizo un break al límite con 5-4. Gritó como pocas veces se le ha visto, pero la respuesta de su rival fue una nueva rotura, que ya no desaprovechó para poner el 7-5. El encuentro estaba en plena ebullición cuando llegó la desgracia. No sé sabe qué hubiera pasado, pero Dimitrov estaba cerca cerca.

Sinner avanza y ahora se enfrenta a Shelton por un puesto en semifinales.