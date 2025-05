Un test prometedor para el Campeonato de Europa

La 114ª edición del CSI de Madrid ya es historia después de la que ha sido una de las etapas más especiales del Longines Global Champions Tour. "Este evento se prepara con muchísimo cariño. Han venido los cinco mejores jinetes del mundo, y ver las gradas como han estado, repletas, nos llena de orgullo. Ver la pista verde llena para despedir a "Roki" fue muy emocionante", asegura Jesús Barrera, director de Deportes del Club de Campo. "Ha sido una competición espectacular, en un marco incomparable, repleto de público, muy bien organizada, y con los mejores jinetes del mundo en liza", señalaba Reyes Martín, directora técnica de Salto de la Real Federación Hípica Española.

Reyes ve así el gran desafío de la temporada: "En líneas generales veo a los binomios españoles bastante bien para el Campeonato de Europa. Quedan cosas por pulir, pero es el primer 5* de la temporada y los jinetes han dado buenas sensaciones. Tenemos base de jinetes y caballos y tiempo para seguir progresando, buscando el punto óptimo de forma en julio en La Coruña". Y describe su dúo con Juan Antonio de Wit: "Es un lujo contar con el trabajo y apoyo de una persona como "Kiki'', con su experiencia y carácter. Somos muy complementarios. Yo estoy más en cuestiones generales de coordinación y él más en contacto directo con los deportistas. La sintonía es buena y vamos resolviendo de forma coordinada todo lo que afecta a la competición".

La competición no estuvo exenta de polémica debido a la invitación del Club de Campo que obtuvo por méritos propios Teresa Blázquez, abonada del club. La amazona estaba matriculada con "Nasa de Toxandria", pero la yegua se lesionó una vez superada la inspección veterinaria. Esto generó ciertos comentarios sobre la posibilidad de haber cedido la plaza a otro jinete. Jesús Barrera fue claro al respecto: "No se podía ceder la plaza. El reglamento es claro. La lesión se produjo tras la inspección veterinaria, por lo que la FEI no autoriza sustituciones. Además, la invitación del Club es para socios y sólo se presentaron dos: Teresa Blázquez y Santiago Núñez. Si Teresa renunciaba, la plaza pasaba a Santiago. No podía entrar nadie más. Teresa cumplía con todos los requisitos y fue una pena que no pudiera participar". Reyes Martín apunta: "La yegua llegó a las instalaciones del CCVM, pasó la visita veterinaria tras Holding Box y fue montándola después cuando Teresa no la sintió bien. Tras un examen más pormenorizado se le detectó dolor y ha sido enviada a la clínica para un diagnóstico más específico, además de ser retirada de su siguiente compromiso en el CSIO de Peelbergen donde estaba inscrita. Como todo ser vivo, está expuesto a cualquier contratiempo y en este caso, se produjo fuera de cualquier plazo que permitiera su sustitución".

Otro de los nombres propios del concurso fue Santiago Varela, jefe de pista. "Es una figura contrastada a nivel mundial. Hace sacar lo mejor de jinetes y caballos de forma natural. Es un concurso con un formato complicado en el que se entra de cara a las dificultades desde el primer día. El Gran Premio estuvo al nivel de lo requerido en la Fórmula Uno denuestro deporte y de no ganarlo un español, me hizo ilusión que fuera la joven amazona griega Ioli Mytilineou", comenta Reyes Martín. "Ahora seguiremos con el plan deportivo que fija como objetivo a corto plazo los Campeonatos de Europa. Inmediatamente tenemos dos CSIOs con la participación del equipo este fin de semana en Peelbergen (Holanda), en el que esperamos conseguir el pase a la semifinal de la Liga de la EEF, y Martofte (Dinamarca), donde han sido convocados siete deportistas concretando así la idea de ofrecer oportunidades a jinetes que amplíen la base de competidores y los hagan más sólidos y competitivos en las grandes citas internacionales", concluye.