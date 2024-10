Toni Bou llega a los 36 Mundiales: "Es bonito que un rival te diga que fuiste su ídolo"

Para variar, Toni Bou (Piera, Barcelona, 1986) ha ganado los dos mundiales de trial de 2024, bajo techo y al aire libre. Ya son 18 años consecutivos haciendo doblete y la multiplicación no falla: tiene 36 títulos en su palmarés y, a punto de cumplir los 38, está dispuesto a alcanzar los 40 títulos justo cuando cumpla 40 años.

Ya ha llegado a la mayoría de edad ganando títulos...

Estoy muy contento, son 18 años consecutivos, algo que no podía ni soñar, es un momento dulce que está durando más de lo que podríamos imaginar. Hemos corregido errores del año pasado y hemos podido mejorar la moto, ha sido un año muy positivo.

¿Se sigue aprendiendo a pesar de ser una estrella?

En la vida en general y en el deporte siempre se puede mejorar y ser mejor. Si hay esa voluntad de mejorar todo sale más fácil.

Destaque un momento clave de esta temporada y uno donde lo viera complicado.

El momento más positivo fue la carrera de Japón, el comienzo del outdoor, que siempre me cuesta. Empezar ganando con buenas sensaciones y en casa de Honda, en Japón, marcó la temporada. Y como momento complicado destacaría el segundo día en Italia, donde tenía mareos y un problema en el oído. Solucionar ese problema para la carrera en Alemania fue importante.

Como Nadal, ¿tiene todas las carreras en la memoria?

Bastante, en general somos así de obsesivos los deportistas, porque es una manera que nos permite analizar los momentos malos y buscar el porqué de las cosas para entender los fallos e intentar mejorar. Siempre me voy a acordar de detalles en los que marqué la diferencia o estuve cerca de perder.

Está a punto de cumplir 38 años, ¿cuánta cuerda le queda?

Evidentemente me gusta mucho lo que hago, si no, no podría llegar a estos números. Es duro, siempre lo ha sido, es deporte de élite, pero me compensa lo bien que van las cosas y es algo que me gusta. Cada vez está más cerca el final, pero quiero disfrutar, pasarlo bien, estar físicamente a tope, cuidarme y tratar de llegar al curso que viene de la mejor manera.

¿Cómo de difíciles han sido estos dos últimos títulos?

Es un año en el que han salido muy bien las cosas, hemos sufrido poco, es verdad que hemos ganado carreras de manera muy ajustada, pero teníamos un buen colchón de puntos. Todo ha venido de cara, desde el comienzo ha salido todo, hemos ido ganando todas las carreras menos una. No es lo normal, pero a veces planeas las cosas y salen perfectas.

¿El título más complicado siempre es el siguiente?

Cuando ganas el Mundial te pasa por la cabeza ya el año que viene, pero he aprendido que hay que desconectar y luego conectar fuerte para hacer una buena pretemporada. Ponerte a pensar en el curso que viene no ayuda. Hay que coger fuerzas, porque si no, se te hace muy larga la temporada.

¿Hay un momento concreto en el que siente que los títulos ya son suyos y no se le van a escapar?

Soy poco confiado, hasta que no lo tengo cerrado y es mío, no lo veo. Pienso que se puede romper la moto, que me puedo hacer daño, porque soy un piloto que toma riesgos entrenando. Me han pasado muchas cosas y la vida me ha enseñado que hasta que no está cerrado no ha terminado. No soy nada confiado en este sentido.

¿Qué legado le gustaría dejar?

Seguro que seguiré involucrado en este deporte, tratando de hacer crecer a jóvenes promesas y dejar ese legado de un trial más moderno, que no se detenga la evolución y que este deporte, que al final es minoritario, siga creciendo.

¿Cuántas veces le ha pasado que un rival joven ha ido a pedirle la camiseta?

Sí que sucede. En el fútbol se ve más porque la repercusión es mayor. Es bonito que te digan que fuiste su ídolo. Te das cuenta de que los años pasan y del legado que vas dejando. Es algo que te marca y te hace pensar. Tengo fotos con rivales cuando eran pequeños y ahora están conmigo en el podio. Niños que una vez fueron a una carrera y se hicieron una foto contigo y ahora están corriendo el Mundial.

¿España es la mayor potencia mundial en trial?

Antiguamente estaban Inglaterra, Italia y Japón como potencias, pero desde la época de Jordi Tarrés dimos un gran paso adelante y hoy en día somos inalcanzables.

¿Qué le parece David Alonso, el nuevo campeón de Moto3?

Es un talentazo increíble. Desde aquí lo felicito, tiene un futuro brutal y se ve que es un chaval con la cabeza muy bien amueblada. Es un gusto que llegue gente así y creo que lo vamos a poder disfrutar mucho tiempo.

¿Ve a Marc Márquez ganando el año que viene en MotoGP?

Ha trabajado muchísimo, muchas cosas se han visto y otras no. Tiene un valor enorme lo que ha hecho, otros se habrían retirado y él, con todo lo que tenía encima, ha dado el máximo. Consiga o no el título, que yo creo que sí, tiene un mérito increíble. Creo que el próximo año es el suyo.

¿Se ve compitiendo en una moto eléctrica?

Esta tecnología está llegando más rápido de lo que pensaba. Es un mundo nuevo. Veremos si llego a o ya lo veo como expiloto.

¿Ha probado los combustibles cien por cien renovables?

Los he probado y sorprende su nivel altísimo de rendimiento. Espero que podamos competir pronto usándolos.