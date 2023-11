Toni Bou, tras ganar su Mundial número 34: «Va contra mi religión marcarme un número de títulos»

Toni Bou (Piera, 37 años) es un superhéroe del trial, un campeón infinito, que con un nuevo doblete acaba de llegar a los 34 títulos mundiales, 17 bajo techo y otros tantos al aire libre. Un palmarés inigualable que el piloto del Repsol Honda se toma con naturalidad, como si fuera fácil.

¿Cómo ha sido la temporada?

Un año especial. En el mundial al aire libre tuvimos un inicio muy apretado con Jaime Busto, después de seis carreras estábamos empatados con tres victorias y tres segundos. Era difícil marcar diferencias, pero terminamos de poner la moto a punto y sacamos nuestra mejor versión. Conseguimos ocho victorias seguidas que nos dieron el título. Y en el indoor un poco parecido, en la recta final hemos mostrado la mejor cara.

¿Qué come para no fallar?

Más que lo que como, lo que marca la diferencia es que como mucha cantidad. Pero hablaría de la constancia. Se busca la regularidad, no cometer errores bajo presión, marcar la diferencia, pero eso es difícil de conseguir.

Los rivales tienen que seguir esperando...

Los pilotos jóvenes lo ponen cada vez más complicado. En Madrid mi compañero de equipo, Gabri (Marcelli), apretó muchísimo hasta la última zona. Vienen varios con muchas ganas y eso es para mí una motivación. Tenemos buen rollo, cada uno da su máximo en la carrera, pero entendemos de la misma manera este deporte. Soy consciente de que esto no es para siempre, está durando mucho y los rivales quieren ganarme, pero voy a aguantar al máximo.

Muchos se van a retirar sin ganar un Mundial por su culpa.

Esa es la gracia del deporte. El deportista tiene que ser egoísta, no puede mirar atrás o a los lados, siempre hacia adelante, intentar conseguir el máximo y eso hago en mi carrera.

Si hubiera sido futbolista y tuviese este palmarés, ¿cuántas casas tendría en Miami?

Pues sí, sería muy diferente, pero el trial tiene sus cosas buenas y malas. Tengo claro que hago lo que me gusta y es genial llevar tanto tiempo dedicado a mi pasión.

¿Ha comprobado si las casas de apuestas dejan apostar a quién ganará el mundial de trial?

Difícil de apostar contra mí estos últimos años, pero fácil a favor.

¿Un campeón del mundo tiene tiempo para ser padre?

Se me hace difícil, me falta tiempo y no por ser deportista de élite. Junto con mi pareja hacemos muchas cosas y sería complicado. No sé si llegará, pero de momento no se me pasa por la cabeza.

En MotoGP dicen que se pierden un par de décimas con la paternidad...

Dudo que en mi caso me cambiara algo en la pista por el carácter que tengo. En trial no hay velocidad, pero tiene su riesgo con la altura, y si perdiese esa valentía necesaria sería complicado.

¿Qué porcentaje de importancia tiene la moto en el trial?

En nuestro caso el piloto puede hacer mucha diferencia. La moto cada vez mejora más, tecnológicamente va avanzando mucho, pero siempre podrá el piloto poner de su parte y eso hace grande nuestro deporte. Un muy buen piloto puede hacer una moto campeona del mundo, sea la marca que sea, y eso pasa en pocos deportes.

Sigue sin querer marcarse un número de títulos...

He superado mis límites, he conseguido más de lo que habría soñado y decir un número sería ir contra mi religión, intentaré llegar a los máximos, sean los que sean.

¿Le gustaría hacer el Dakar?

Habría que probarlo, sé que cada vez se va más deprisa, hablo con Laia Sanz y me dice que cada vez es más peligroso, por eso acabó en los coches. Un piloto de trial su punto fuerte no es la velocidad, porque no lo entrenamos, así que iría al Dakar más por la aventura que a buscar un buen resultado.

¿Cómo se compite cuando mentalmente no está a tope?

Días malos tenemos todos y hay que saber levantarlos. Pero la inercia positiva de los buenos resultados te ayuda junto al carácter y las ganas de no darte nunca por vencido en ºninguna situación.

¿Se ha tenido que reinventar a lo largo de su carrera?

Me he tenido que reinventar mucho, porque el deporte y las motos evolucionan constantemente. He sido siempre un piloto muy moderno y eso ha hecho que reinventarme no haya sido tan complicado. Aunque soy veterano tengo un pilotaje bastante moderno.