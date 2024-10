Andrés Iniesta se retira: siga en vivo la conferencia de prensa de despedida

¿Qué le diría al Andrés niño?

"Seguramente me he equivocado muchas veces, pero le volvería a decir que hiciese todo lo que ha hecho. No cambiaría prácticamente nada. He hecho lo que he sentido. Desde Fuentealbilla, imagina las opciones de jugar en un equipo profesional, y lo he conseguido no rindiéndome".