Ilia Topuria renuncia a uno de sus símbolos más españoles: "Subiré al ring con una nueva identidad..."

Después de muchas semanas de rumores, especulando sobre la posibilidad de ver a Ilia Topuria de manera definitiva en el peso ligero, las noticias se confirmaron el pasado 20 de febrero. La intención del hispano-georgiano de enfrentarse a Islam Makhachev es una realidad, y parece que podría darse en un futuro cercano... incluso inmediato.

El presidente de la UFC, Dana White,confirmó a través de un directo de Instagram

Tras oficializar su subida al peso ligero en busca del reto del doble campeonato, en una división superior, el luchador del Climent Club espera pacientemente el anuncio de su próximo rival, una incógnita que mantiene en vilo a los aficionados. Por ahora, dos nombres toman la delantera como posibles rivales de Topuria: Islam Makhachev, actual campeón del peso ligero y Charles Oliveira, número 2 del ránking de la división.

Ahora, todo queda en manos de la UFC, que deberá decidir qué es lo próximo para el ahora excampeón del peso pluma.

Adiós al El Matador Topuria

Pero mientras ese momento llega, el pelador hispanogeorgiano ha tomado una contundente decisión: Adiós a El Matador. Topuria ha decidido dejar de lado su españolísimo apodo y ha anunciado quye competirá bajo una nueva identidad. "El Matador ha sido mi aliado en todas las peleas. Pero la próxima vez, entraré en el octágono con una nueva identidad", afirma en un mensaje publicado en Twitter.

“El Matador surgió dentro de mi gimnasio, el Climent Club. Realmente surgió de ahí, fue al cabo de muchísimos años. Al principio me empezaron a llamar El Matador y no me gustaba mucho porque lo asociaba mucho con los toros y los animales. Y yo soy una persona bastante sentimental con todo eso. Pero, con el tiempo, ya El Matador me fue sonando cada vez mejor”, reveló Ilia en una de sus entrevistas en El Hormiguero a Pablo Motos.

Dice así adiós a una seña de identidad que incluso inmortalizó en sus short cuando noqueó a Max Holloway en el UFC 308 de Abu Dabi. Ese día, lució los colores de España y no solo en la bandera que cuelga en su cuello sino en un pantalón corto de lucha muy especial que esconde en su diseño varios guiños a España. "El Matador eligió representar la tradición de las corridas de toros de España, y su apodo, con un toro cargando sobre gráficos llamativos en rojo y dorado", explicaron en la UFC Store. Bajo el toro, así como junto a la cintura, aparece un diseño floral como guiño al clavel rojo, símbolo que también luce la selección Española al estar considerada la "flor nacional".

El fin de su icónico apodo mantienen en ascuas a sus seguidores que esperan ansiosos el anuncio de esa nueva identidad y ya inundan las redes con sus propuestas: El rey, el colonizador, el conquistador...