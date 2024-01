Tosha Schareina, el primer líder del Dakar es un español con acento alemán

En el pequeño aperitivo del prólogo de este Dakar 2024 llegó la primera victoria de etapa española, aunque alguno, al leer el nombre de Tosha Schareina en la clasificación, podría pensar que no era precisamente de Valencia el vencedor en motos. Pero sí, Tosha es valenciano de nacimiento y de padre alemán, de donde le viene ese nombre y apellido con acento germano. Con su triunfo de este viernes en Alula se presentó ante el gran público y también su candidatura a todo en esta edición del rally más duro del mundo. Es su tercera participación y la primera en un equipo oficial, en realidad uno de los más potentes, el Monster Energy Honda. Debutó en 2021 siendo el segundo mejor rookie y en 2022 no pudo finalmente acudir por diversos problemas. El año pasado terminó decimotercero y ahora, con una estructura sólida detrás y a los 28 años, opta a todo y no ha podido empezar mejor. El valenciano lideró la corta especial de 27 kilómetros con un tiempo de 17:35, por delante del australiano Daniel Sanders y de Ross Branch. El vigente campeón, Kevin Benavides, fue noveno. Joan Barreda finalizó décimo sexto en su estreno con el equipo indio Hero, con un tiempo de 19 minutos, tras caerse a la mitad del recorrido, aunque sin consecuencias.

Sainz se equivoca

En coches ganó Ekstrom con uno de los Audi eléctricos, en un día raro, porque los grandes favoritos trataron de esconderse para salir un poco atrás en la etapa de hoy, donde de verdad empieza la competición en las cuatro ruedas, y no tener que abrir pista. Hubo más estrategia que otra cosa, que le funcionó a la perfección a Al Attiyah pero no tanto a Carlos Sainz. Era arriesgado, porque algunos de ellos incluso se pararon adrede para perder tiempo. Lo hizo perfecto Nani Roma, que terminó decimonoveno en su vuelta al Dakar y que fue el primero de los españoles. No obstante, tuvo «un pequeño susto», porque ya en el tramo cronometrado se encontró de frente a De Villiers. «No sé qué ha hecho que se ha salido del trazado y ha vuelto de cara, y casi chocamos. No conviene eso el primer día», bromeó el español.

Pese a todo, se mostró optimista tras su regreso y explicó que parte «en una buena posición de salida», algo que no pudo conseguir Sainz, al que le fallaron «los cálculos» y finalizó trigésimo cuarto. El español explicó que «el plan era ser el decimoquinto o así», pero Lucas Cruz, su copiloto, y él se perdieron, se pararon para asegurarse de que no estarían entre los primeros y se equivocaron. «Pensábamos que habíamos perdido menos tiempo del que en realidad hemos perdido y al sumarle el tiempo parado ha sido demasiado».