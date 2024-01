Nani Roma o cómo volver al Dakar tras superar un cáncer

Una de las mejores noticias de esta edición del Dakar es el regreso de un mito español en esta carrera: Nani Roma, que junto con su copiloto Alex Haro, tomará la salida como piloto oficial del equipo M-Sport Ford. Roma, que regresa al Dakar tras un año de pausa, se ha mostrado muy motivado y preparado ante la gran oportunidad que representa liderar un equipo que ha diseñado un ambicioso programa deportivo a largo plazo. Para ello contarán con uno de los dos Ford Ranger T1 que pilotarán formando equipo junto a los sudafricanos Gareth Woolridge y Boyd Dreyer. El ex motorista ya ha tenido ocasión de realizar diversas pruebas de su nuevo vehículo en la Baja España, donde acabó en sexta posición, y en el Rally de Marruecos, que terminó en la tercera plaza.

El piloto español, que ha ganado dos veces y cuenta con cinco llegadas entre los tres primeros, logró su primer triunfo en el Dakar hace ahora veinte años, en 2004, en moto. Y ahora se cumplen diez años de su segunda victoria, primera en coche, que fue en 2014. Nani Roma se ha mostrado optimista ante este nuevo reto tras el episodio de cáncer que sufrió hace más de un año. «Estoy contento y muy motivado por formar parte del programa de Ford y M-Sport. Después del bache personal que sufrí y que no me permitió correr el pasado Dakar, me encuentro de nuevo en un momento extraordinario. Hasta hace un par de años llegaba al Dakar en el punto álgido de mi preparación como deportista, mientras que este año he tenido que hacer un gran esfuerzo para ponerme a punto. Pasar la enfermedad fue muy duro y me dejó tocado físicamente, lo que me ha obligado a intensificar la preparación. Desde hace unos meses he ido remontando y ya estoy a punto, igual que antes», asegura.

Respecto a lo que les espera las próximas dos semanas en Arabia Saudí, Nani coincide con Carlos Sainz en lo que se refiere a la dureza de la prueba. «Será un Dakar duro y viendo tal como se presenta me he preparado bien, tanto física como mentalmente. Nada más empezar habrá una etapa de 400 kilómetros, distancia cronometrada que tendremos casi cada día. Se anuncian etapas largas. La tercera será maratón, en la que solo tendremos dos horas de asistencia remota, como hace muchos años, y al final de estos tres primeros días llevaremos ya 1.300 kilómetros de especiales. En la primera semana viviremos el invento de ASO de las llamadas ‘‘48 horas’’, que son 600 kilómetros cronometrados a realizar en dos días. A las 4 de la tarde del primer día nos pararán donde estemos, sin asistencia, y seguiremos la marcha al día siguiente. En esta primera semana se anuncia bastante arena. Luego, en la segunda iremos más al norte con unas condiciones climatológicas más duras y además pistas en su mayoría con piedra en valles angostos», cuenta Nani, feliz de volver a estar en acción tras superar su enfermedad.