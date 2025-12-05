La tremenda rajada de Yaya Touré sobre Guardiola: "Me mujer me avisó... me trató como a un perro"

El exfutbolista Yaya Touré ha vuelto a encender una de las polémicas más persistentes alrededor de Pep Guardiola al revelar que su propia esposa le alertó sobre el trato que recibía en el FC Barcelona: "Te trató como un perro, vámonos a Mánchester". Sus palabras reabren una herida que nunca terminó de cerrarse entre ambos.

Touré recuerda que, al principio, Guardiola confió en él hasta el punto de usarlo incluso como defensa en el año del sextete. Sin embargo, asegura que esa confianza desapareció de repente. A partir de ahí, comenzó a sentirse relegado, sin minutos y sin la claridad que esperaba de un entrenador al que le había dado todo dentro del campo.

El momento decisivo llegó tras el Mundial de 2010, cuando Guardiola le pidió regresar al Barça. Fue en esa conversación cuando la esposa del jugador intervino, cuestionando duramente las intenciones del técnico y empujando a Touré a abandonar el club. Según él, esa advertencia fue definitiva para aceptar la aventura en el Manchester City.

Lo más contundente de sus recientes declaraciones es la dimensión personal: Touré afirma que no veía en Guardiola a un líder honesto, sino alguien «malvado» y «una serpiente», capaz de despreciar su talento pese al compromiso mostrado. Un testimonio cargado de resentimiento que da a entender que la ruptura fue mucho más emocional que deportiva.

Este nuevo ataque reabre el debate sobre el estilo de liderazgo de Guardiola. Su exigencia extrema, considerada una virtud por muchos, para otros se convierte en una barrera impenetrable que termina por desgastar a quienes no encajan de forma milimétrica en su idea de fútbol. El caso de Touré vuelve a ser utilizado como ejemplo de esa rigidez.